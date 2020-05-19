Le Figaro – сельская идиллия вместо модных курортов — пандемия изменила отпускные привычки французов

19.05.2020, 6:49, Новости дня

Предстоящий летний отдых французы впервые намерены провести не на многолюдных морских курортах, а в «забытых» сельских уголках страны, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, пандемия коронавируса изменила приоритеты жителей Франции, которые сегодня ищут, в первую очередь, покоя и безопасности наедине с природой.



Reuters

Этим летом французов ждут не загар под зонтиками и пробки на модных курортах, а расслабление в ритме природы и бесконечные луга, пишет Le Figaro. Будь то отдых в сельском коттедже или роскошном отеле сети Relais & Châteaux, на этот раз жители страны оправляются в обычно заброшенные департаменты вдали от береговой линии. «В период пандемии «пустынная диагональ» берёт реванш», — замечает издание.

«Бурон без электричества (каменная хижина, использовавшаяся для изготовления сыра Канталь) в этом году пользуется большим спросом», — замечает директор агентства недвижимости, специализирующегося на подобных объектах, Парис Бесс. По словам газеты, спрос на уединённые места отдыха зашкаливает, и вопросы экологии волнуют съёмщиков больше, чем комфортность домов. «Пустынная Франция больше не пугает, напротив, она становится роскошью!», — восклицает автор статьи. Не менее необычным стал спрос на аренду недвижимости на «свежем воздухе» от горожан-профессионалов, которые приезжают в сельскую местность с семьёй, чтобы продолжить работу в удалённом режиме.

Как отмечает глава компании «От частника к частнику» Коринн Жолли, количество бронирований жилья внутри страны выросло на 46% в департаменте Воклюз, на 34% в департаменте Дром и на 27% в Лозере. Всё это в ущерб береговой линии: количество бронирований на Корсике, в Приморских Альпах и департаменте Буш-дю-Рон снизилось. Сайт обмена домами, HomeExchange также регистрирует увеличение запросов на «нетипичные направления, в диких уголках, вдали от массовых туристических объектов».

Как передаёт газета, некоторые французы захотели сбежать из свих тесных квартир уже 11 мая, и зачастую —надолго. Суска и Нико из поместья «Счастливый Гамлет» в Керси рассказывают, что группы из десятка человек — семей в расширенном составе или друзей — бронируют у них жильё на срок до 19 дней. О таком же спросе говорит и владелец «Кастильского поместья» в Бигорре, окружённого 7 га леса, «где встречаются только серны и сурки», Лоран Николя. По его словам, весь сезон с мая по сентябрь забронирован горожанами, некоторые из которых будут продолжать работать.

Как подчёркивает газета, приоритеты французов изменились. «Обычно меня спрашивают, что посетить поблизости, — делится с изданием владелец экохижины с органическим огородом в Ардеше Анник Карл-Ру. — Сегодня речь идёт о поиске гнезда, чтобы приютить свою семью».

35-летняя парижанка Мелани не собирается в этом году ехать к родителям на юг, как обычно. «Критерием номер один была самая низкая плотность населения и желание поддержать экономику, — рассказывает она, добавляя, что её выбор пал на крошечную деревушку в глубине департамента Высокие Альпы с видом на горы.

В Комитете по туризму департамента Канталь, плотность населения которого всего 25 человек на 1 км2 газете пояснили, что готовят жителей к наплыву туристов, поскольку место располагает к социальному дистанцированию.

Будет ли этот страх скученности и увлечение простором всего лишь временным явлением, задаётся вопросом издание. По мнению Патрис Бесс, жизнь на свежем воздухе может показаться французам более надёжным вложением, чем акции на бирже. По её словам, многие городские жители используют этот летний отдых, чтобы «опробовать» сельскую местность — участились запросы на аренду недвижимости, выставленной на продажу, от кандидатов на «исход из города».