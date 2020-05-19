 

17 мая в Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев от COVID-19

19.05.2020, 6:42, Новости дня

17 мая в Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев от COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе выздоровело 25 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Все они дважды получили отрицательный результат теста на COVID-19.

В общей сложности за время эпидемии на Буковине выздоровело 634 человека.

В то же время за прошедшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано 19 новых случаев инфицирования COVID-19, у восьми человек из этого числа – пневмония.

Общая численность инфицированных в области – 2713 человек.

За минулу добу, 17 травня, у Чернівецькій області одужали ще 25 осіб, вони отримали двічі негативний результат тесту на…

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Esmaspäev, 18. mai 2020

В Украине по состоянию на 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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