Трамп заявил, что США никогда не воевали за победу в Афганистане

19.05.2020, 6:40, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что США «никогда по-настоящему не воевали за победу» в Афганистане кроме самого раннего этапа почти двадцатилетней войны.

В серии постов в Твиттере президент не согласился с редакционной статьей в Wall Street Journal от 17 мая. В ней газета предостерегла от резких решений в отношении Афганистана, где представители США пытаются ускорить заключение мирного соглашения между боевиками Талибана и афганским правительством перед запланированным сокращением американского военного контингента.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните им, что мы находимся там уже 19 лет, – написал Трамп. – Кроме того, в Талибане нет единого мнения по поводу нашего ухода. Они делают огромные деньги на нашем присутствии, и, кроме как в самом начале, мы никогда по-настоящему не воевали за победу».

«Мы больше напоминали полицию, чем могучие военные силы, которыми мы являемся, особенно сейчас, когда мы восстановились. Так что я не действую импульсивно!» – добавил он.