 

Землетрясение в Китае унесло жизни четырех человек

19.05.2020, 6:22, Новости дня

По меньшей мере, четверо погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая. Не менее 23-х человек пострадали. Об этом сообщило агентство Синхуа со ссылкой на местных властей.

Подземный толчок магнитудой 5 запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал "Россия 24". По словам местных жителей, вибрации продолжались несколько секунд. В результате землетрясения обрушилось одно здание. В нем находились люди. Их поиском занимаются спасатели.



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