Споры из-за вакцины рискуют рассорить США и Европу

19.05.2020, 6:22, Новости дня

Помимо гонки разработчиков, страны столкнулись и с вопросом о приоритете поставок. Французские фармацевты заявили, что именно Штаты получат первую партию препарата из-за того, что инвестировали в его разработку. Такого пассажа не понял как президент Франции, так и его коллеги из других стран. Удивились такому заявлению и европейские разработчики вакцины.

Очередь – в несколько сотен метров. На лицах – маски, в сумочках – санитайзеры. Вот только выстроились жители Сан-Диего не за продуктами или дезинфекторами, а в казино, которые в Калифорнии возобновляют свою работу. Американцы, жалуясь на нехватку финансов из-за карантинных мер и выходя на митинги, тем не менее, готовы спустить деньги на рулетку и блэк-джек. Но властям главное – чтобы соблюдали дистанцию.

Возможно, оптимизма и бесстрашия американцам передали новости от разработчиков вакцины. В фармацевтической компании из Массачусетса заявили, что их вариант экспериментального препарата против COVID-19 показал обнадеживающие результаты. Правда, ученые подчеркивают – разработка еще на самой ранней стадии.

"Вакцина показала многообещающие результаты с антителами. Она генерировала ответ иммунной системы, который может выступать в качестве защитного – но точно мы сказать не можем. Такие результаты получили 8 испытуемых из 45-ти", — сообщил Мерелин Марчионе, эксперт Associated Press в области медицины.

Не исключено, что расслабились рядовые американцы и на фоне новостей из Европы. Глава французского фармацевтического гиганта "Санофи" – сообщил журналистам, что Соединенные Штаты имеют право на первую партию вакцины и на самый большой предзаказ, поскольку инвестировали в создание препарата раньше всех. Председатель совета директоров поспешил за своего сотрудника извиниться, тем не мене руководство "Санофи" ждут сегодня в Елисейском дворце – объясняться перед президентом Макроном. Немецкие производители также своих французских коллег не поняли.

"Сейчас мы сконцентрированы на разработке этой потенциальной вакцины максимально быстро и безопасно. Широкий доступ важен. Скорость, безопасность и доступность — это то, что движет нами. Мы будем тесно сотрудничать с регулирующими органами и органами здравоохранения по всему миру, чтобы предоставить потенциальную вакцину для регионов, имеющих наиболее высокую потребность в ней", — сообщил концерн Pfizer.

"Наша цель — разработать вакцину, которая в конечном итоге принесет пользу всем, независимо от их паспорта и национальности", — добавляет компания CureVac.

При этом власти Германии заявили – на обязательной вакцинации населения настаивать не будут, но надеются на сознательность граждан. В Берлине призвали все европейские страны усилить координацию в разработке препарата и сделать его доступным всему миру, а не только тем, кто больше платит.