 

Мордовская промышленность перестраивается под требования пандемии

19.05.2020, 6:22, Новости дня

Предприятия Мордовии одно за другим проводят ребрендинг — меры продиктованы сегодняшней эпидемиологической ситуацией. К примеру, саранский приборостроительный завод сосредоточил основные ресурсы на производстве кислородных клапанов в составе аппарата ИВЛ. В ближайших планах — изготовление консолей, флоуметров и рециркуляторов воздуха.

Медтехнику на саранской "приборке" выпускали в конце 90-х: тогда — на предприятии собирали десятки тысяч тонометров в месяц. Здесь даже предположить не могли, что когда-нибудь заводу придётся налаживать совершенно новое — непрофильное — производство, которое станет жизненно необходимым всей стране. Усилия к его запуску приложил лично глава региона.

Быстросъёмные клапаны и газовые штекеры сегодня особо востребованы в больницах, которым пришлось "дооснаститься" дополнительными койками для больных с COVID-19. Система обеспечивает доступ каждого потенциального больного к кислороду. Задача освоить новое направление была поставлена заводу в конце марта. И уже через несколько дней с конвейера сошла первая партия клапанов.

Региональный фонд развития промышленности выделил больше 20-ти миллионов на закупку 2-х новых автоматов продольного точения, и уже через пару дней предприятию удалось нарастить объёмы производства с 50-ти до 700 клапанов в сутки.

Здесь — клапан тестируют сразу после его монтажа. На одно изделие у сборщиц уходит по 5-7 минут: уже приноровились.

На новом производстве сегодня трудится более 150-ти человек. Задействовано несколько цехов и участков. В конструкторском бюро завода уже кропят над новыми разработками. Инженеры уже спроектировали модель флоуметра.

Надо сказать, что потребность в клапанных системах для республики удалось закрыть сразу. Зато открылась перспектива поставок в другие регионы: медтехнику из Саранска сегодня отгружают в Поволжье, Ленинградскую и Московскую области, и на Урал.



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