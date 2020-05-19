 

В Британии протестируют два препарата против коронавируса

19.05.2020, 6:17, Разное

В Британии собираются протестировать два препарата, способных противостоять коронавирусу: камостат и нафамостат. В основном их используют при лечении панкреатита, но таджикский ученый и доктор наук, окончивший Оксфордский университет, Бободжон Назаров установил, что данные средства препятствуют проникновению вируса в клетки легких.
Биолог полагает, что до тех пор пока не будет изготовлена вакцина можно использовать существующие и доступные препараты в лечении коронавируса. Одними из них являются камостат и нафамостат. Бободжон Назаров собрал команду из шести человек, которые займутся проведением клинических испытаний.

Сейчас установлено, что использование камостата и нафамостата помогает защитить клетки легких от коронавируса, микроорганизмы не могут в них проникнуть. Специалисты уже получили разрешение на проведение клинических испытаний, в которых примут участие почти 500 пациентов. Первые тесты должны пройти в Шотландии, пишет РИА «Новости».



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