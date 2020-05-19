Доиграть до следующей весны

19.05.2020, 6:05, Разное

Музыканты выходят на биржу труда.

Институт музыкальных инициатив запустил на своем сайте биржу труда (раздел «специалисты») для авторов песен, продюсеров, исполнителей и звукорежиссеров. Как это работает и почему это важно, объясняет шеф-редактор «ИМИ.Журнала» Максим Динкевич.

Максим Динкевичшеф-редактор «ИМИ.Журнала»

— Тысячи людей, занятых в индустрии развлечений, остались без заработка из-за пандемии. Артистам и тем, кто с ними работает, возможно, хуже, чем многим из тех, по кому ударил кризис. Большинство музыкантов, сонграйтеров и звукорежиссеров самозанятые, зарплату во время пандемии не получают.

Вернуться к полноценной концертной жизни, по прогнозам экспертов, многие смогут только через год.

Надеюсь, что локальные концерты начнут возвращаться уже летом, но в полном объеме ивент-индустрия заработает, вероятно, не раньше следующей весны. А это значит, что все эти месяцы артисты и те, кто с ними работал, будут сидеть практически без денег.

Мы решили помочь им попытаться свести работодателей и соискателей. Для этого открыли специальный раздел на сайте с портфолио авторов песен, продюсеров, исполнителей, звукорежиссеров. Все заявки, которые нам присылают, проходят через экспертов-профессионалов в соответствующей области. Мы только начали, а заявок уже больше сотни, и они продолжают поступать.

Откуда брать вакансии? Да, концертов нет, закрыто большинство студий, но, скажем, производство рекламы не остановлено, хотя рынок и сильно сузился.

А в рекламе есть музыка и кто-то должен ее писать. Телевидение работает, YouTube-каналы работают, а любая видеопродукция нуждается в саундтреке. Кто-то должен отлаживать звук, сводить треки, обучать авторов песен, сидящих в самоизоляции, как записывать музыку удаленно.

Многие наши соискатели дают уроки по зуму или скайпу, это тоже востребовано. Кроме того, раздел с портфолио специалистов будет работать и развиваться и после того, как закончится карантин. В частности, мы планируем расширить список профессий, представители которых будут представлены в нашем проекте.

Нам крайне важно, чтобы представители индустрии из разных городов могли найти работу, а также адекватно оценить стоимость услуг, которые они предлагают.

Для большинства независимых музыкантов выступления — едва ли не единственный вид заработка. Специфика этого сегмента такова, что даже если у музыканта и есть вторая профессия, чаще всего она тоже связана с музыкой. Одна московская инди-певица, достаточно известная помимо выступлений писала музыку для спектаклей, но сейчас их тоже нет.

То же самое с белорусской певицей Светланой Бень из «Серебряной свадьбы» или с набирающей обороты группой «Петля пристрастия» (туры по стране, приглашение к Урганту). Музыканты «Петли» сравнительно недавно уволились с основных работ, чтобы заниматься исключительно музыкой. Но тут началась пандемия, и планы рухнули.

За рубежом ситуация не лучше — недавно New York Times писал о концертных техниках и тур-менеджерах Kiss, Bon Jovi и других звезд, которые остались без работы на долгие месяцы. Люди жаловались, что их навыки востребованы только в турах, поэтому сегодня они готовы идти чуть ли не в официанты, чтобы выжить.

Один знакомый музыкант пошел работать курьером в Яндекс.Еду, другой работы для него сейчас нет.

Не думаю, что после такой смены у него будут силы взяться за гитару.

Задача сейчас у всех одна — продержаться. А в идеале продержаться так, чтобы остаться в профессии. Пандемия рано или поздно закончится, и всем захочется музыки, а кто-то должен ее играть.

Ян Шенкман

спецкор