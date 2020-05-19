 

Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса

19.05.2020, 6:00, Разное

В личном телеграм-канале специалист отметил, что соблюдение социальной дистанции поможет уберечься от смертельной инфекции. Врач назвал эту меру самой эффективной и трудноисполнимой. “Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов”, – обратился Александр Мясников к гражданам.

По его словам, медицинские маски – это средства защиты другого человека. Врач уточнил, что COVID-19 может передаваться и от бессимптомного носителя. “Все должны носить маски, чтобы по возможности предохранить других”, – подчеркнул руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Перчатки же нужны для защиты кожи рук от частого применения антисептика. Александр Мясников добавил, что вирус может передаваться с перчаток на слизистые глаза и рта. “Перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции”, – заявил он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 11:36 PDT

По последним данным, коронавирусом в России заразились
281 752 человека. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве – 142 824. С 12 мая в столице действует масочный режим. Жители города обязаны носить средства индивидуальной защиты в магазинах и общественном транспорте.



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