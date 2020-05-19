Эксперт перечислил основные критерии оценки качества современных смартфонов

19.05.2020, 5:53, Разное

Российский эксперт рассказал, на какие критерии специалисты обращают внимание, когда оценивают тот или иной смартфон. В первую очередь они смотрят, как быстро работает смартфон, а уже после этого анализируют качество экрана или фотокамеры, отметил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

По словам научного сотрудника, сегодня сложно найти человека с телефоном, который был выпущен более 5 лет назад. Сейчас потребители при выборе устройства ориентируются на его скорость работы или зарядки батареи, качество дисплея и фотокамеры. От этих факторов зависит стабильное получение сигналов от вышек оператора и как быстро воспроизводится музыка или видеоролики, добавил Александр Тимофеев.

Так, когда необходимо оценить смартфон специалисты перестали обращать внимание на размер внутренней памяти, ведь ее можно увеличить, используя дополнительные флэш-карты. Александр Тимофеев отметил, что высокие требования предъявляются к скорости процессора или графического ускорителя. Кроме того, мобильное устройство может получить очень низкую оценку, если оно не поддерживает стандарт LTE, но в целом работает исправно.