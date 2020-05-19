 

В Минздраве дали прогноз по срокам завершения вспышки коронавируса в России

19.05.2020, 5:48, Новости дня

Вспышка новой коронавирусной инфекции в РФ завершится к июлю, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«Зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что <…> надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на программу «Док-ток» на Первом канале.

Малинникова добавила, что июлю специалистов в ее области уже не будут приглашать в телестудии в качестве экспертов.

По ее словам, даже если в РФ будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не будут «пиковыми». «Всплески – это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению», – отметила эксперт.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в свою очередь отметил, что жители страны за время пандемии приучились к базовым правилам гигиены.

«[Это] жизненные навыки, по сути близкие к инстинкту самосохранения, будут надолго с нами. Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения», – заключил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что за пределами Московского региона темпы прироста числа случаев новой коронавирусной инфекции увеличились за последнюю неделю на 8,1%.



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