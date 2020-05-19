Гиркин: “ДНР” – это серая зона, которая управляется из России

19.05.2020, 5:28, Новости дня

Бывший главарь российских боевиков на Донбассе, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что террористами на востоке Украины управляет Россия. Об этом он сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“ДНР” – это серая зона, которая полностью управляется извне. Причем управляется отвратительно. И отвратительными по своим моральным и деловым качествам людьми. Извне – это из Российской Федерации”, – заявил он.

При этом Гиркин считает, что российские власти “предали” террористов, которые “прибыли из других регионов, чтобы сражаться за “Новороссию”.

Гиркин родился в 1970 году в Москве. В 1992 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, но по специальности не работал. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания “Сноб”, Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). Служба безопасности Украины утверждала, что Гиркин служил в Главном разведывательном управлении Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, но сам Гиркин эту информацию опровергал. После отставки руководил службой безопасности фонда Marshall Capital, который принадлежит российскому бизнесмену Константину Малофееву (в Украине Малофеева подозревают в финансировании боевиков “ДНР” и ЛНР”, он объявлен в розыск).

До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз легально пересек ее границу 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. В 2015 году российская “Новая газета” опубликовала электронную переписку, предположительно, принадлежащую Гиркину. В письме неизвестному адресату от 31 марта 2014 года он написал, что “практически ничего теперь не может в Крыму” и что его рассматривают “в качестве опасного сумасшедшего”.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя “министром обороны ДНР”. В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.