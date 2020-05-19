В Молдове заочно обвиняют в краже $1 млрд экс-лидера Демпартии Плахотнюка

19.05.2020, 5:28, Новости дня

Генеральная прокуратура Молдовы заочно обвиняет бывшего лидера Демократической партии Молдовы, бизнесмена Владимира Плахотнюка в краже $1 млрд из банков страны. Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, пишет NewsMaker.

По информации издания, Плахотнюка обвиняют по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывание средств и мошенничество в особо крупных размерах.

В прокуратуре отметили, что документы с обвинением переведут на английский и отправят в США с запросом об экстрадиции.

Прокуроры заявили, что имеют доказательства того, что Плахотнюк был бенефициаром вывода средств. По данным следствия, бизнесмен использовал деньги для личных целей: для оплаты чартерных перелетов, приобретения самолета.

14 июня 2019 года Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Павла Филипа ушло в отставку в полном составе. Плахотнюк заявил 24 июня, что уходит с поста председателя Демпартии и не будет баллотироваться на партийные должности на ближайшем съезде.

Этому предшествовали переговоры с участием спецпредставителей Европейского союза, США и России, которые были призваны положить конец кризису двоевластия, возникшему после парламентских выборов.

В Демократической партии говорили, что Плахотнюк покинул страну – уехал к семье. Тот сообщил о планах вернуться в Молдову и бороться в оппозиции, чтобы “вернуть стране стабильность”. 29 октября его объявили в розыск.

Местонахождение Плахотнюка пока не установлено. Агентство Agora писало, что один из богатейших граждан Молдовы может находиться в США, Великобритании или Румынии.