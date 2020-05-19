США обдумывают, как стимулировать возвращение производств в страну

19.05.2020, 5:25, Новости дня

Американские законодатели и другие официальные лица готовят инициативы, призванные убедить американские компании перевести производства и ключевых поставщиков из Китая.

В качестве стимула предлагаются налоговые льготы, новые правила и тщательно структурированные субсидии, а также создание специального фонда по возвращению производств с изначальным бюджетом 25 миллиардов долларов.

Президент Дональд Трамп давно обещал вернуть производства из-за рубежа, однако на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней опасений по поводу чрезмерной зависимости поставок продовольствия и медикаментов от Китая Белый дом активизирует усилия в этом направлении.

В четверг Трамп подписал указ, предоставляющий управлению по зарубежным инвестициям новые полномочия, чтобы помочь производителям в США. По словам Трампа, цель инициативы – «производить все, что Америке нужно для себя, а затем экспортировать в другие страны, в том числе и медикаменты».

Однако даже внутри администрации есть разногласия по поводу того, как лучше действовать. Маловероятно, что этот вопрос будет затронут в следующем пакете антикризисной помощи в связи с коронавирусом. Конгресс уже начал работу над следующим пакетом, однако пока неясно, когда он может быть принят.

И республиканцы, и демократы готовят законопроекты, призванные ослабить зависимость США от продуктов, произведенных в Китае, на которые в 2019 году приходилось около 18 процентов от общего объема импорта. В приоритете – медицинские товары и товары оборонного назначения.

В Вашингтоне обсуждается спорная идея выделить до 25 миллиардов долларов компаниям, которые производят товары первой необходимости, чтобы они перевели производства в США. Публично никто из конгрессменов эту инициативу не поддержал, однако известно, что ее обсуждают в Конгрессе наряду с другими идеями.

Идея прямых субсидий вызывает разногласия даже среди высокопоставленных советников Трампа.

Советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу публично озвучивал идею налогового стимулирования.

Советник по вопросам торговли Питер Наварро хотел бы, чтобы федеральное правительство закупало больше медицинских товаров и лекарств отечественного производства, однако Трамп не подписал предложенный им указ.

Министр финансов Стивен Мнучин и ряд других официальных лиц выступают за создание надежных сетей поставок лекарств и медицинских принадлежностей.

Прямое выделение средств из федерального бюджета компаниям, которые согласятся перевести производство из Китая, вероятно, вступит в противоречие с правилами ВТО и может оттолкнуть иностранные компании от ведения бизнеса в США.

Тем временем Госдепартамент работает с другими ведомствами и иностранными государствами в стремлении диверсифицировать цепочки поставок, как за счет возвращения производств в США, так и за счет расширения базы международных партнеров.