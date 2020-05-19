Трамп оправдал свое решение уволить генерального инспектора Госдепартамента

19.05.2020, 5:25, Новости дня

Президент Трамп заявил в понедельник, что решение уволить осведомителя, который, по сообщениям в СМИ, расследовал действия госсекретаря Майка Помпео относительно предполагаемого привлечения сотрудника Госдепартамента к выполнению личных поручений Помпео и его жены Сьюзан, было полностью оправданным. Также американский лидер оправдал оружейную сделку с Саудовской Аравией.

Уволенный генеральный инспектор Госдепартамента Стив Линик расследовал вопрос о том, приказывал ли Помпео государственному служащему выгуливать свою собаку, отвозить вещи в химчистку и бронировать столик на ужин, сообщил сотрудник аппарата Конгресса.

Трамп признал, что уволил Линика по требованию Помпео и добавил, что не знал причину просьбы Госсекретаря, но посмеялся, когда журналисты сообщили ему о предполагаемом расследовании.

«Это человек, который должен вести переговоры о войне и мире с крупными, крупными странами, обладающими таким оружием, которого мир никогда раньше не видел», – сказал Дональд Трамп о Помпео.

«И демократы, и фейковые средства массовой информации заинтересованы в человеке, который выгуливает собаку», – сказал президент США. «Я бы предпочел, чтобы он [Помпео] общался по телефону с каким-нибудь мировым лидером, чем чтобы он мыл посуду, потому что, возможно, там нет его жены».

Трамп сказал, что у него было «абсолютное право» убрать Линика, потому что тот был назначен бывшим президентом Бараком Обамой.

Помпео защищал увольнение аналогичным образом, сообщив изданию The Washington Post, что люди, назначенные президентом, могут быть уволены «по любой причине или без нее».

Помпео обвинил Линика в подрыве миссии Государственного департамента, но не сообщил никаких подробностей и заявил, что он не знал о расследовании против него.

Брайан Булато, заместитель госсекретаря по вопросам управления, работавший долгое время с Помпео заявил «Вашингтон Пост», что существовали опасения отнсительно утечек информации из офиса генерального инспектора.

Законодатели-демократы, а также некоторые республиканцы четыре раза с начала апреля выразили беспокойство по поводу увольнения чиновника, которому поручено следить за нарушениями со стороны правительства.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в письме к Трампу заявила, что он обязан юридически в течение 30 дней обосновать причину увольнения Линика.

Конгрессмен-демократ Элиот Энгель, который возглавляет Комитет Палаты представителей по иностранным делам, сказал, что он узнал, что Линик также расследовал по просьбе конгрессмена, объявление Трампом «фальшивой чрезвычайной ситуации», которая разрешила продажу оружия Саудовской Аравии.

В мае 2019 года Помпео заявил, что в отношении Ирана введено чрезвычайное положение, что позволило администрации Трампа обойти согласие со стороны Конгресса и продать Саудовской Аравии и другим арабским союзникам США оружие на сумма в 8,1 миллиарда долларов.

Этот шаг привел в ярость американских законодателей, которые пытались заблокировать сделку на основании, что оружие было использовано для убийства мирных жителей в Йемене, который Саудовская Аравия интенсивно бомбила во время борьбы с повстанцами-хуситами, связанными с Ираном.

Роберт Менендес, являющийся сопредседателем комитета Сената по международным отношениям, в понедельник внес законопроект, который ограничивает увольнение генеральных инспекторов по очевидным причинам, таких как расследование о нецелевом использование средств, и требует, чтобы на замену приходили карьерные сотрудники.

Помпео заменил Линика Стивеном Акардом, бывшим помощником вице-президента Майка Пенса.