 

На ВДНХ стали гнездиться редкие краснокнижные птицы

19.05.2020, 5:16, Новости дня

Из-за временного отсутствия людей на территории ВДНХ и в парке «Останкино» начали гнездование птицы, занесенные в Красную книгу Москвы, информирует пресс-служба Выставки.

Как отметил орнитолог ВДНХ, представитель Ассоциации любителей птиц Владимир Горячев, слова которого передает РИА «Новости», отсутствие людей в зеленых зонах Выставки создает идеальные условия для их обитания. «Всего на территории ВДНХ в теплое время года насчитывается свыше 70 видов птиц, не считая водоплавающих», – сообщил специалист.

Так, на территории ВДНХ появились чеглоки, которые по Красной книге столицы имеют вторую категорию как малочисленный вид с сократившейся популяцией. По данным орнитологов, по всему городу насчитывается не больше 15 пар этих пернатых хищников из соколиного семейства.

Активно гнездится в природной зоне ВДНХ другой представитель рода соколиных – пустельга обыкновенная.

Еще один редкий для Москвы вид – лесная птица из отряда дятловых желна или черный дятел выводят птенцов на территории Выставки. Это самый крупный дятел России: длина его тела достигает 50 см, а вес – 500 граммов. Черное оперение и красная шапочка отличают их от других пернатых этого отряда.

Отметим, режим самоизоляции благотворно повлиял на экологию Москвы и других крупных городов России. В частности, в столице на фоне снижения интенсивности автомобильного движения содержание вредных веществ в воздухе упало в три-пять раз.



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