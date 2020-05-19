Мнение: Волонтёр устроилась на работу, чтобы воровать – быстро поймали

19.05.2020, 5:15, Разное

В волонтёры, увы, тоже настоящие скоты порой записываются. В Воронеже девушка-волонтёр украла и продавала продуктовые наборы для малоимущих семей, пострадавших от коронавируса. Как вообще можно грабить самых беззащитных и обделенных?! Девушку вычислили. 22-летняя моральная уродка торговала продуктами в чате жилого комплекса «Цветной бульвар». Скриншот её сообщения опубликован в паблике «Мой и твой Воронеж». Через соседей её и вычислили. Она уволена, часть успела продать, часть – вернула. В полицию пока не заявляли. Но обязательно надо. Хотя, представьте себе, некоторые считают, что ее надо “понять – и простить”.

Проработала она всего полторы недели. И устраивалась, говорят коллеги, только для того, чтобы воровать. Она не разносила наборы даже.

Может, кто-то думает, что она потом исправится – и будет хорошо работать где-то еще. Конечно, нет.

Черную метку в виде судимости вручить – и пусть с ней девица бодро шагает по жизни – в том направлении, которая она сама себе определила. А это тюрьма, скорее всего. Кстати, закон предполагает и погашение судимости, если человек встал на путь исправления. Но для этого должно пройти время.

В 22 года у человека уже вполне сформированы ценности. Если он – моральный урод, то это, скорее всего, навсегда. Хотя люди и меняются с течением жизни. Но редко к лучшему. Обычно рыба портится с головы, а потом протухает вся. То же самое и с людьми. Испортилась с головы, потом – сгнила вся, целиком. От макушки и до пяток. Скорее всего, голова волонтёрши из Воронежа уже воняет.

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