 

«У меня уже 30 медведей!»: Ольга Бузова устроила скандал Манукяну из-за подарка

19.05.2020, 5:09, Разное

Российская телеведущая Ольга Бузова устроила скандал своему возлюбленному Давиду Манукяну, когда тот ей подарил плюшевого медведя. Однако впоследствии выяснилось, что конфликт оказался шуточной пародией, которая должна была продемонстрировать неловкую ситуацию при дарении заурядного подарка.
Изначально Ольга Бузова заявила, что у нее уже есть 30 плюшевых медведей, поэтому дарить надо было единорога, которых у нее оказалось только 29. А потом знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, стоит ли дарить девушкам мягкие игрушки. Часть фанатов признались, что увидели в Бузовой себя.

Стоит отметить, что Ольга Бузова и Давид Манукян перестали скрывать свои отношения. Они совместно принимают участие в различных ток-шоу, где демонстрируют искренние чувства друг к другу. Также Манукян старается дарить Бузовой подарки, но из-за скромного финансового положения он признается, что ему «приходится выкручиваться разными способами».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Том Холланд и его подруга детства Оливия Болтон расстались

05.05 / Мнение: Об искусственном происхождении нового коронавируса

03.04 / Кто больше: Малахов и Борисов соперничают за эфир с Самойловой, предлагая больше миллиона рублей

01.04 / В Минздраве удовлетворительно оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

17.05 / Богословие вируса, или Церковь в эпоху пост-COVID-19

26.04 / Стала известна стоимость одного слова Тома Круза в фильмах

19.04 / Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили православных христиан с Пасхой

14.05 / Психологи: После пандемии россиян ждут тревога и эйфория

16.04 / Скандалы: «Меня сюда уполномоченным поставили, чтобы это издание не было закрыто»

05.04 / Названы электромобили с самым большим запасом хода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска