«У меня уже 30 медведей!»: Ольга Бузова устроила скандал Манукяну из-за подарка

19.05.2020, 5:09, Разное

Российская телеведущая Ольга Бузова устроила скандал своему возлюбленному Давиду Манукяну, когда тот ей подарил плюшевого медведя. Однако впоследствии выяснилось, что конфликт оказался шуточной пародией, которая должна была продемонстрировать неловкую ситуацию при дарении заурядного подарка.

Изначально Ольга Бузова заявила, что у нее уже есть 30 плюшевых медведей, поэтому дарить надо было единорога, которых у нее оказалось только 29. А потом знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, стоит ли дарить девушкам мягкие игрушки. Часть фанатов признались, что увидели в Бузовой себя.

Стоит отметить, что Ольга Бузова и Давид Манукян перестали скрывать свои отношения. Они совместно принимают участие в различных ток-шоу, где демонстрируют искренние чувства друг к другу. Также Манукян старается дарить Бузовой подарки, но из-за скромного финансового положения он признается, что ему «приходится выкручиваться разными способами».