Цукерберг выступил против китайской модели интернета

19.05.2020, 5:08, Новости дня

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, выступил против распространения в мире так называемой китайской модели интернета.

«Это (распространение китайской модели – прим. ВЗГЛЯД) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

На Мюнхенской конференции в феврале Цукерберг призывал государства провести границы и дать больше указаний касательно политической рекламы в Сети, а также громко обсуждаемых тем. В то же время он говорил, что нужно сохранить интернет в качестве «места, где каждый может открыто выражать свои взгляды». Указав на Китай, Цукерберг отметил, что «модели регулирования могут способствовать распространению авторитарных ценностей».