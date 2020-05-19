Крупный пожар тушат в Приангарье

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19.05.2020, 5:06, Новости дня

В Чунском районе Иркутской области на деревообрабатывающем предприятии тушат крупный пожар. Площадь возгорания составляет более 2 тысяч квадратных метров.

К борьбе с огнем привлечены 17 пожарных и шесть единиц техники, передает ТАСС. К моменту прибытия расчетов на место ЧП горела крыша цеха.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации печи в цехе в процессе производства, а распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие в здании системы пожаротушения.



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