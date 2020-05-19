Крупный пожар тушат в Приангарье
19.05.2020, 5:06, Новости дня
В Чунском районе Иркутской области на деревообрабатывающем предприятии тушат крупный пожар. Площадь возгорания составляет более 2 тысяч квадратных метров.
К борьбе с огнем привлечены 17 пожарных и шесть единиц техники, передает ТАСС. К моменту прибытия расчетов на место ЧП горела крыша цеха.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации печи в цехе в процессе производства, а распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие в здании системы пожаротушения.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет