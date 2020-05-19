 

Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

19.05.2020, 5:06, Новости дня

Российский рубль укрепился до максимума за два месяца. Доллар на Московской бирже стоит 72 рубля 57 копеек, а евро впервые с начала марта опускался ниже 79 рублей, но закрытие дня прошло все же выше этой отметки — 79 рублей 30 копеек.

Столь бурное начало недели на валютном рынке вызвано сразу несколькими факторами. Прежде всего, это рост цен на нефть. Стоимость барреля смеси Brent приближается уже к 36 долларам. Российская смесь Urals перешагнула рубеж в 30 долларов еще на прошлой неделе. При этом, как сообщает агентство Argus, все майские партии уже проданы, и трейдеры ждут начала торговли июньскими грузами сорта уже на этой неделе.

Пока страны-участницы сделки ОПЕК+ все сильнее сокращают добычу, другие страны, особенно Китай, увеличивают спрос. По данным агентства Bloomberg, импорт в КНР уже достиг уровня прошлого года – 13 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты со стороны экспортеров, которым нужно в ближайшие дни уплатить налоги в бюджет. Некоторым из них рубль понадобится еще и для выплаты дивидендов – это Новатэк и Норильский Никель.

По оценкам экспертов, до конца месяца продажи валюты на бирже могут составить до 2 миллиардов долларов.

Спрос на рублевые активы позитивно сказывается и на долговом рынке. Доходности облигаций федерального займа продолжат обновлять минимумы. А сводный индекс стоимости гособлигаций РФ достиг исторического максимума.

Добавим, оптимизм на мировых площадках вызван новостями от компании Moderna, которая заявил о прорыве в создании вакцины от коронавируса.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / The New York Times обвинила Путина в развале американской науки и эпидемиях смертельных болезней

07.04 / Видео: Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

13.05 / В Афганистане произошел взрыв на похоронах начальника полиции, 24 погибших

26.03 / Минпросвещения: сроки сдачи Единого госэкзамена переноситься не будут

29.03 / МИД Украины: Украинцы могут вернуться из ЕС на авто по транзитным коридорам

02.05 / “Авангард” расстался с десятью хоккеистами и усилился Найтом из “Барыса”

30.03 / Как влияет COVID-2019 на беременность и роды?

07.05 / Медик заявила о непредсказуемости состояния пациентов с коронавирусом

17.05 / Бельгийские врачи устроили «коридор презрения и позора» премьер-министру

06.04 / Иисусу с Патриарших грозит 15 суток за выгул собаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска