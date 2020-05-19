Рубль наступает: доллар и евро подешевели до минимума за два месяца

19.05.2020, 5:06, Новости дня

Российский рубль укрепился до максимума за два месяца. Доллар на Московской бирже стоит 72 рубля 57 копеек, а евро впервые с начала марта опускался ниже 79 рублей, но закрытие дня прошло все же выше этой отметки — 79 рублей 30 копеек.

Столь бурное начало недели на валютном рынке вызвано сразу несколькими факторами. Прежде всего, это рост цен на нефть. Стоимость барреля смеси Brent приближается уже к 36 долларам. Российская смесь Urals перешагнула рубеж в 30 долларов еще на прошлой неделе. При этом, как сообщает агентство Argus, все майские партии уже проданы, и трейдеры ждут начала торговли июньскими грузами сорта уже на этой неделе.

Пока страны-участницы сделки ОПЕК+ все сильнее сокращают добычу, другие страны, особенно Китай, увеличивают спрос. По данным агентства Bloomberg, импорт в КНР уже достиг уровня прошлого года – 13 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты со стороны экспортеров, которым нужно в ближайшие дни уплатить налоги в бюджет. Некоторым из них рубль понадобится еще и для выплаты дивидендов – это Новатэк и Норильский Никель.

По оценкам экспертов, до конца месяца продажи валюты на бирже могут составить до 2 миллиардов долларов.

Спрос на рублевые активы позитивно сказывается и на долговом рынке. Доходности облигаций федерального займа продолжат обновлять минимумы. А сводный индекс стоимости гособлигаций РФ достиг исторического максимума.

Добавим, оптимизм на мировых площадках вызван новостями от компании Moderna, которая заявил о прорыве в создании вакцины от коронавируса.