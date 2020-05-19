Минэнерго США прогнозирует дальнейший спад сланцевой добычи

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19.05.2020, 5:06, Новости дня

По прогнозам Минэнерго США, падение добычи сланцевой нефти в Америке продолжится и в июне. На крупнейших месторождениях она сократится еще на 2,5%.

Наибольшее снижение ожидается на месторождении Permian — на 87 тысяч баррелей в сутки, на 36 тысяч на Eagle Ford, на 28 тысяч на месторождении Anadarko и на 24 тысячи на Niobrara. Всего же добыча сланца сократится по сравнению с маем почти на 200 тысяч баррелей.

Напомню, суммарная добыча в стране от максимумов сократилась уже на полтора миллиона баррелей.

Правда, ситуация на рынке нефти очень быстро меняется. Цены на западнотехасскую смесь еще месяц назад опускались ниже нуля, а эксперты утверждали, что хранилища переполнятся с дня на день.

Но катастрофы не произошло, более того, WTI стоит уже дороже $30, и у сланцевых компаний появляется возможность нарастить добычу. Впрочем, вряд ли они пойдут на такой шаг. Ранее vesti.ru писали, чтобы выжить, сланцевому сектору нужно придерживаться глобальной тенденции и сократить добычу с целью повышения цен.

В противном случае рынок нефти может снова впасть в кому, и тогда многим нефтедобывающим предприятиям в США придется прекратить работу навсегда.

Многие из них уже сейчас, вероятно, подадут заявление о банкротстве.



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