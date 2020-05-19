Меньше 9 тысяч: пик коронавируса в России остался позади

19.05.2020, 4:43, Разное

К 18 мая 2020 года коронавирус в России успел затронуть 290678 человек. За последние сутки это количество увеличилось на 8926 пациентов. За это же время выздороветь смогли 2836 человек и был зафиксирован 91 летальный исход.

Подобные данные статистики могут указывать на прохождение нашей страной пика эпидемии. Ранее практически каждый день специалисты регистрировали рекорды скорости распространения коронавируса в России. Сейчас речь идет о постепенном снижении этого показателя.

Коронавирус в Москве за сутки был обнаружен у 3238 человек. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом в столице достигло 146 062.

Последние новости о коронавирусе в России и мире показывают, что скорость распространения эпидемии начинает постепенно замедляться. Однако говорить о победе над болезнью пока рано.

Эксперты сходятся во мнении, что переломным моментом станет создание вакцины от коронавируса. До этих пор болезнь будет оставаться ощутимой угрозой и продолжит сказываться на повседневной жизни людей во всем мире.

Вакцина от коронавируса уже проходит стадию клинических испытаний в России. Ожидается, что к сентябрю наступит время регистрации препарата, после чего его могут начать применять повсеместно. Это станет поворотной точкой в борьбе с эпидемией.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 10:39 PDT