Le Monde – Меркель и Макрон предложили поддержать европейскую экономику общим займом в €500 млрд

19.05.2020, 4:16, Новости дня

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель представили совместный проект стимулирования европейской экономики после коронавирусного кризиса, пишет Le Monde. Как передаёт издание, план включает в себя общеевропейский внешний заём в размере €500 млрд, который будет направлен на помощь наиболее пострадавшим странам и выплачен из бюджета ЕС. Учитывая, что в последние месяцы Германия выступала против взаимной оплаты долгов членов Евросоюза, это заявление можно назвать революционным, подчёркивает газета.



Reuters

После нескольких недель обсуждений и многочисленных видеоконференций Эммануэль Макрон и Ангела Меркель представили на совместной пресс-конференции в понедельник согласованный план стимулирования европейской экономики, пишет Le Monde. Как поясняет издание, согласно этому плану, Еврокомиссия должна взять в долг €500 миллиардов и распределить эти средства между наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса странами, регионами и секторами экономики.

Как подчёркивает газета, Еврокомиссия, которой была поручена работа над этим вопросом, своих предложений ещё не представила. Кроме того, Парижу и Берлину ещё предстоит убедить других членов ЕС принять свой проект — в первую очередь, Нидерланды и другие скандинавские страны, которых такое предложение вряд ли обрадует. И, разумеется, предстоит ещё проработать множество деталей, таких как условия выдачи кредита и его погашения, а также условия предоставления субсидии. Однако тот факт, что франко-немецкий тандем согласовал основные направления плана стимулирования экономики ЕС, финансируемого общим долгом всех европейских государств, сам по себе является революцией, считает Le Monde.

Как отмечает издание, Берлин, в конце марта твёрдо настроенный против всего, что так или иначе свелось бы к взаимному погашению долга европейских государств, сегодня согласился пойти по этому пути. Если ранее власти Германии не хотели и слышать о распределении средств и настаивали, чтобы возмещение долга было переложено на страны, которые выиграют от полученных субсидий, сегодня канцлер согласилась на то, чтобы деньги поступили в бюджет Европейского союза и распределялись в соответствии с критериями, связанными с глубиной кризиса, которые ещё предстоит определить. Кроме того, хотя условия возмещения займа пока неизвестны, осуществляться оно будет на уровне ЕС, независимо от того, какие государства получили помощь.

Как пишет издание, канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на предложение Меркель и Макрона в Twitter, уточнив, что выступает против увеличения бюджета ЕС , но за более эффективное распределение уже имеющихся средств, а также за предоставление займов пострадавшим странам. По его словам, он уже обговорил этот вопрос с руководителями Дании, Нидерландов и Швеции.

В окружении итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, напротив, поприветствовали «шаг в правильном направлении, на который Италия надеялась с самого начала». Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что «рада конструктивному предложению». Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также приветствовала предложенный пакет стимулов. «Франко-германские предложения амбициозны, точечны и справедливы», — сказала она в интервью европейским ежедневным газетам.

Помимо прочего, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили желание, чтобы Европа разработала инструменты контроля за инвестициями. Их цель — не допустить, чтобы компании, работающие в стратегических секторах, таких как здравоохранение, энергетика или оборона, попадали в руки иностранных владельцев.

Опираясь на уроки кризиса, президент Франции и канцлер Германии призывают построить европейскую систему здравоохранения, позволяющую создавать общие запасы масок и другого медицинского оборудования, а также согласовывать данные двадцати семи стран, которые сегодня расходятся даже в вопросе учёта смертей от Covid-19. Кроме того, предлагается провести переговоры с лабораториями, чтобы не допустить присвоения прав на вакцины некоторыми неевропейскими странами.