Российские школьники стали хуже завтракать и реже чистить зубы

19.05.2020, 4:16, Новости дня

Чуть больше половины российских подростков завтракает каждый день по будням, при этом среди мальчиков 11-15 лет наблюдается снижение показателей по сравнению с данными 2013-2014 годов в среднем на 10%, свидетельствуют исследование, результаты которого опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По итогам международного исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC)» ВОЗ сообщает, что чуть больше половины из опрошенных российских подростков завтракает каждый день по будням как среди мальчиков, так и среди девочек.

«Примечательно то, что в сравнении с исследованием 2013/2014 показатели среди девочек практически не изменились, тогда как среди мальчиков наблюдается снижение показателей примерно на десять процентных пунктов: среди 11-летних с 64% до 54%, среди 13-летних с 63% до 59%, а среди 15-летних с 65% до 53%», – передает ТАСС содержание документа.

По данным ВОЗ, слегка выросло употребление фруктов среди 11-летних мальчиков – с 37% до 42%, а среди девочек – с 41% до 44%.

Потребление газировки у подростков в РФ по сравнению со сверстниками из европейских стран низкое и с годами продолжает снижаться: исключение здесь составляют только 15-летние, среди которых наблюдается небольшой рост: с 7% до 8% – у девочек и с 10% до 11% – у мальчиков.

Между тем, как сообщается в результатах исследования, российские школьники в возрасте 13 и 15 лет стали реже чистить зубы в отличие от их сверстников в 2013-2014 годах.

«Показатели чистки зубов улучшились среди 11-летних и составили 58% среди мальчиков и 64% среди девочек, что на 12 и 7 процентных пунктов больше, чем в 2013-2014 годах», – отмечается в исследовании.

Уточняется, что дети из семей с более высоким достатком чистят зубы чаще, причем разница в показателях с подростками из менее обеспеченных семей «отличается на 16 процентных пунктов среди мальчиков и на 12 процентных пунктов среди девочек».

Исследование проводится на протяжении последних 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее на данный момент анкетирование было проведено в 2017-2018 годах, в нем приняли участие более 250 тыс. молодых людей из 45 стран, в том числе 4281 респондент из России.

Также в ВОЗ сообщили, что с 2014 года в РФ существенно снизилось число школьников, которые хотя бы раз пробовали курить или выпивали алкоголь.