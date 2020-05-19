 

Гиркин: Если Россия закроет границу, “ДНР” и “ЛНР” прекратят свое существование в течение нескольких суток

19.05.2020, 4:10, Новости дня

Если Украина возьмет под свой контроль украинско-российский участок границы, то группировки “ДНР” и “ЛНР” практически сразу же прекратят свое существование. Об этом в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” заявил один из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемый министр обороны “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков).

“Если Россия закроет границу, “ДНР” и “ЛНР” прекратят свое существование в течение нескольких суток. Надо отдать должное вашей стране, шесть лет вы не сидели на месте, создали относительно боеспособную армию, которая во много раз превосходит корпуса по численности и людей, и техники, и вооружений, и по выучке. И, наверное, даже по организации управления. Хотя бардака у вас еще много, насколько я знаю, но у “ДНР” его еще больше”, – сказал Гиркин.

По его мнению, если Россия не будет оказывать поддержку боевикам, украинская армия вместе с зачисткой территории сможет взять оккупированный Донбасс под своей контроль за неделю-две.  

“И если действительно Российская Федерация в определенный момент не поддержит корпуса своими, как говорится, силами тяжкими, то я на некоторых направлениях даю два дня на выход. На зачистку – ну еще неделя-полторы-две”, – отметил Гиркин. 

Гордон уточнил: если украинская армия сейчас без предупреждения войдет в Донецк и Луганск, будет ли российская армия защищать боевиков.

“Я не могу этого сказать, но я на это надеюсь. По крайней мере многие военные Российской Федерации хотят прийти на помощь. А поступит им приказ или нет – это не в моей компетенции отвечать”, – сказал Гиркин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

Во время аннексии Крыма Россией в феврале-марте 2014 года Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия “министра обороны ДНР” и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США. 

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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