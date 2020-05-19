Госсекретарь Помпео потребовал от Пекина раскрыть местонахождение Панчен-ламы

19.05.2020, 4:07, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в понедельник потребовал, чтобы Китай немедленно раскрыл местонахождение Панчен-ламы, выбранного Далай-ламой, спустя 25 лет после того, как шестилетний ребенок был арестован.

Далай-лама, живущий в изгнании в Индии и пользующийся широкой популярностью в мире, в мае 1995 года назвал Гедхуна Чокьи Ньиму реинкарнацией Панчен-ламы, второй фигуры по значению в крупнейшей школе тибетского буддизма.

Мальчик был взят под стражу три дня спустя, и с тех пор его никто не видел, а правозащитные организации называют его самым молодым политзаключенным в мире.

«Тибетские буддисты, как и члены всех религиозных общин, должны иметь возможность выбирать, обучать и почитать своих религиозных лидеров в соответствии со своими традициями и без вмешательства правительства», – говорится в заявлении Помпео.

«Мы призываем правительство КНР немедленно обнародовать местонахождение Панчен-ламы, придерживаться собственной конституцию и взятых на себя международных обязательств по продвижению свободы вероисповедания для всех людей».

Китай назначил своего собственного Панчен-ламу, который сделал ряд срежисированных публичных выступлений, хотя многие тибетцы его не признают.

Сэм Браунбэк, посол США по вопросам международной религиозной свободы, на прошлой неделе предупредил, что Пекин не должен рассматривать эпизод с Панчен-ламой как образец для реинкарнации Далай-ламы.

Официально атеистическое правительство Китая дало понять, что оно может попытаться назвать преемника 84-летнего Далай-ламы, чья харизма на протяжении десятилетий привлекала к Тибету внимание всего мира.

В редком заявлении о назначенном Далай-ламой Панчен-ламе про-пекинский чиновник в Тибете заявил в 2015 году, что молодой человек здоров, получил образование и «не хочет, чтобы его беспокоили».