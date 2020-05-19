VOAэкспресс 18 мая 2020
19.05.2020, 4:07, Новости дня
Гидроксихлорохин
Президент Дональд Трамп заявил, что в целях профилактики заражения коронавирусом он принимает гидроксихлорохин – препарат, широко применяемый для лечения малярии. Однако врачи и эксперты многократно предостерегали людей от приема этого препарата.
Подробнее о том, какие мнения существуют об эффективности противомалярийных препаратов в борьбе с COVID-19, читайте в нашем материале.
Вентиляторная дипломатия
Что такое «вентиляторная дипломатия»? Как повлияет обмен гуманитарной помощью на американо-российские отношения? Своим мнением поделились директор Института США и Канады Валерий Гарбузов и эксперт Института Европы Александр Шумилин.
Ранее США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ, которые, как предполагается, стали причиной возгорания в больницах в Москве и Санкт-Петербурге.
Барбер на улице
Смотрите историю Криса – барбера, который стрижет полицейских, врачей и водителей прямо на улице Нью-Йорка
Американские рецепты
Продолжаем рубрику «Американские рецепты». В этом выпуске – один из известных американских коктейлей, чья история берет начало еще с конца 19 века
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Русская служба «Голоса Америки»
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