VOAэкспресс 18 мая 2020

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19.05.2020, 4:07, Новости дня

Гидроксихлорохин

Президент Дональд Трамп заявил, что в целях профилактики заражения коронавирусом он принимает гидроксихлорохин – препарат, широко применяемый для лечения малярии. Однако врачи и эксперты многократно предостерегали людей от приема этого препарата.

Подробнее о том, какие мнения существуют об эффективности противомалярийных препаратов в борьбе с COVID-19, читайте в нашем материале.

Вентиляторная дипломатия

Что такое «вентиляторная дипломатия»? Как повлияет обмен гуманитарной помощью на американо-российские отношения? Своим мнением поделились директор Института США и Канады Валерий Гарбузов и эксперт Института Европы Александр Шумилин.

Ранее США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ, которые, как предполагается, стали причиной возгорания в больницах в Москве и Санкт-Петербурге.

Барбер на улице

Смотрите историю Криса – барбера, который стрижет полицейских, врачей и водителей прямо на улице Нью-Йорка

Американские рецепты

Продолжаем рубрику «Американские рецепты». В этом выпуске – один из известных американских коктейлей, чья история берет начало еще с конца 19 века

  • Русская служба «Голоса Америки»

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