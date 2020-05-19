 

Из Таиланда вывезены еще более 240 россиян

19.05.2020, 3:51, Новости дня

Во Владивостоке совершил промежуточную посадку выполняющий вывозной рейс из Таиланда по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва самолет авиакомпании "Россия", на борту которого находятся 245 российских туристов, включая 10 младенцев.

Ранее королевство покинули 6,3 тысячи российских граждан, но в стране оставались еще 1,7 тысячи россиян, желающих вернуться на родину, передает ТАСС.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса нового типа с 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а с 27 марта РФ полностью приостановила международное пассажирское авиасообщение, в связи с чем для находящихся за границей граждан Российской Федерации, желающих вернуться на родину, организуют вывозные рейсы.



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