Мнение: Горизонтальные и вертикальные типы имиджа

19.05.2020, 3:42, Разное

Давайте продолжим про имидж.

До того, как мы будем рассматривать каждый из 12 элементов (точнее состояний первоматерии) отдельно, разберем фундаментальные отличия сухих элементов от влажных, то есть жестких типов от мягких, то есть доминантных типов от сабмиссивных: Д от С.

4 кардинальных доминантных типа существуют: Земля, Камень, Лава, Огонь. Вся верхняя часть круга 12 элементов.

4 кардинальных сабмиссивных типа: Вода, Роса, Облако, Воздух. Вся нижняя часть круга.

4 смешанных типа: Грязь, Глина, Эфир, Молния. Вся средняя часть круга.

В Грязи и Эфире больше С, чем Д. В Глине и Молнии больше Д, чем С.

Сначала разберемся с кардинальными Д и С.

Вот схема. Рассмотрите ее внимательно.

Это главные отличия того типа лица, который относится к кардинальному Д, от типа лица, который относится к кардинальному С.

Телосложение, цвет и структура волос тоже имеют значение, но лицо – это зеркало характера, физиогномическая карта личности.

Куда более красноречивое свидетельство, чем паспорт. Вашу национальность, возраст, социальный статус, интеллект люди быстро оценивают по лицу, происходит это автоматически, иногда мгновенно. И бессознательно так же мгновенно оценивают еще очень многое.

При разборе имиджа, комментаторы, особенно новые, постоянно допускают одну и ту же ошибку.

Они судят о своем типе имиджа по своим привычкам и склонностям.

“Люблю командовать, значит я Д”. Или: “Очень улыбчива, значит я С”.

У вас могут быть привычки Д или С или смесь того и другого, но это не имеет никакого отношения к вашему типу.

У вас потому и нет обаяния, что тип имиджа у вас С, а одеваетесь и ведете вы себя как Д. Или наоборот. Надо определить свой тип и научиться вести себя в согласии им, вот тогда в вас появится гармония, а вслед за ней обаяние, которое будет расти от положительной обратной связи, то есть от симпатии к вам. Обаяние растет от спонтанной симпатии в вашу сторону, оно аккумулируется как энергия солнечной батареи от солнца, но спонтанная симпатия – это значит, что эту симпатию нельзя вытащить никакими щипцами и купить ее нельзя. Ее можно получить в ответ на гармоничный имидж.

Поэтому нужно забыть о своих привычках и вкусах, начать все с чистого листа. И чем хуже у вас с обаянием, тем более чистый, новый лист для работы вам потребуется.

Для начала, на чистом листе надо увидеть свое лицо, так, как если бы оно было нарисовано 4 значками.

Двумя одинаковыми точками и двумя отрезками, длинным и коротким.

Каждое лицо имеет горизонтальную ось и вертикальную.

Горизонтальная ось описывает широту эмоций и раскрытие ваших границ, которую от вас ожидают люди, по умолчанию, то есть будучи незнакомым.

Вертикальная линия описывает высоту ваших притязаний на власть и территорию, которые от вас ожидают, опять же по умолчанию, то есть пока вы незнакомы.

Вы можете увидеть, что лица С-типов вытянуты по горизонтали, а лица Д-типов вытянуты по вертикали.

У ярких С-типов широко поставлены глаза, короткий нос, большой рот, мелкий подбородок, но округлые щеки.

Не все С-типы настолько вытянуты по горизонтали, но тенденция к горизонтали есть у всех кардинальных С-типов.

У ярких Д-типов глаза узко поставлены, нос длинный, рот небольшой, подбородок вытянут и лицо имеет скорее овальную, чем круглую форму.

Не все Д-типы настолько вытянуты по вертикали, но тенденция к вертикали есть у всех кардинальных Д-типов.

Что происходит у наблюдателя на бессознательном уровне, когда он видит лицо Д-типа или С-типа?

Если это кардинальный Д, наблюдатель ожидает жесткости: вертикального обращения, диктатуры, иерархии, но и конструктива, логики, системы.

Если это кардинальный С, наблюдатель ожидает мягкости: горизонтального обращения, демократичности, равенства, но и большей эмоциональности, хаотичности, креатива.

Дальше мы будем пользоваться для упрощения понятиями: вертикальные ожидания и горизонтальные.

Чем больше выражена вертикаль в лице, тем больше вертикальных ожиданий, и наоборот, при выраженной горизонталь, тем больше горизонтальных ожиданий. Речь идет о бессознательных ожиданиях, о таких, которые никто не рефлексирует, а когда об этом сообщают, вот как я теперь, удивляются и могут не соглашаться. Однако полем управляет именно бессознательные влечения и отторжения, страхи и ожидания. На сознательном уровне вы можете провозглашать что угодно, имеет значение лишь то, куда вас спонтанно тянет. А спонтанность, сфера Королевы, относится к бессознательному.

Возможность познакомиться с бессознательным и узнать его – это и есть знакомство Короля с Королевой. А стадия единения бессознательного с сознанием – это алхимическая свадьба. О которой пока лучше не мечтать, чтобы не вырастить корону.

Пока достаточно просто знакомства.

В плане типов имиджа бессознательные ожидания людей намного выгодней оправдывать, чем нарушать.

Если вы нарушаете бессознательные ожидания, вы вываливаетесь из границ имиджа.

Тип очерчивает границы и красивый имидж можно построить, держась в этих границах.

Если Д-тип ведет себя как С, он выглядит волком в овечьей шкуре или волком в чепце доброй бабушки.

Зачем тебе такие зубы, бабушка? Это чтобы съесть тебя, внученька.

Вот чего ждут от вас. Вам придется делать пластические операции как тот волк, который перековал у кузнеца голос, чтобы блеять козочкой, но умный козленок все равно спрячется от вас, а подоспевший козел распорет вам пузо рогами.

Если С-тип ведет себя как Д, он выглядит как колобок, который возомнил себя силачом и пройдохой.

Сядь мне на нос и спой свою песенку еще раз.

Вот что хотят сказать вам окружающие. И прихлопнуть вас, чтобы вы не наглели.

Д-тип, который ведет себя как С, выглядит фальшивкой. Липкий, неприятный тип.

С-тип, который ведет себя Д, тоже выглядит фальшивкой. Унылый, противный хам.

Тот и другой выглядят враждебно, и это никогда почти не осознается окружающими, а просто блокирует их симпатию.

То есть люди не думают, что вы враждебны, просто закрывают от вас границы и отворачиваются от вас, отводят взгляд.

Не дают вам свою симпатию, а это тот самый поток энергии в ресурсе имиджа, который увеличивает ваше обаяние.

Даже если окружающие верят, что Д – очень мягкий и эмоциональный человек, он кажется им некрасивым, нет в нем гармонии.

Мы это разбирали раньше на множестве примеров, дайте ссылки на те посты, для новых читателей.

И точно так же, если окружающие верят, что С – сухой и жесткий человек, он кажется им уродливым, гармонии в нем нет.

Но как мы уже много раз убеждались при разборах имиджа, Д-типы, особенно кардинальные, имеют привычку выдавать себя за кардинальных С.

И наоборот.

Женщины-Д делают все, чтобы скрыть макияжем величину своего носа и расставить пошире глаза, сделать шире скулы, больше губы, чтобы придать своему лицу более округлый и курносый вид.

Мужчины-Д не могут воспользоваться макияжем, поэтому учатся улыбаться беззащитно и безоружно, поднимая брови домиком и вытаращивая глаза. Они хотят придать своему лицу доброе выражение.

Это потому что Д видят в зеркале нечто жесткое и недовольны этим, спорят со своей природой. Не хотят отнестись к конституции как к данности и строить имидж в этих границах, бунтуют против объективных условий вместо того, чтобы строить выигрышную стратегию.

Женщины-С выбирают жесткий и агрессивный макияж, но выглядят испуганными.

Мужчины-С напускают на себя серьезный мрачный вид и получаются кислые щи.

Это потому, что они видят в зеркале лишнюю, как им кажется, мягкость и хотят исправить ее жесткостью. Им кажется, что так они могут достичь баланса.

Но баланс достигается только в границах. А границы – это ваши объективные возможности и условия окружающей среды, куда вы должны интегрировать свою личность наилучшим образом для развития. Это и будет индивидуальная эволюция.

В следующий раз разберем деление круга стихий на детские и родительские типы.

А пока давайте рассматривать примеры, как люди прячут свою Д в имидже и свою С.

Характерные примеры приводите, пожалуйста.

Не трогайте, пожалуйста, тему возраста пока. Возраст люди тоже всегда скрывают, причем и юный, и старший возраст скрывают.

Но мы будем рассматривать пока, как прячутся Д и С.