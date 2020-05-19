Мнение: С кого берут пример нарушители масочного режима?

19.05.2020, 3:36, Разное

Замначальника УМВД по Казани Валерий Саматошенков на заседании городского штаба «по противодействию распространению» коронавируса отчитался, что с прошлого вторника было составлено около 2 тыс. протоколов на нарушителей режима.

Мол, полиция находит несознательных граждан, которые не хотят носить масок везде – на улицах, в парках, общественном транспорте, такси, магазинах. И днем и ночью.

Забавно, что полицейский начальник отчитывался перед мэром города, который в начале заседания, как и все, сидел, как и положено, в маске.

Но после протокольной съемки, видимо, решил, что срать я хотел на постановление правительства Татарстана. Это постановление для простолюдинов, а мне можно и без маски. И цинично-демонстративно снял маску.

Если мэру плевать на ношение маски в публичных местах, может 2 тыс нарушителей масочного режима берут пример именно с него?

И мне интересно, министр МВД Татарстана накажет полковника за халатность? За то, что тот не составил протокол на циничного нарушения масочного режима? Чтоб другим неповадно было плевать на постановления правительства?

Фотографии отсюда и отсюда