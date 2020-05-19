Сколько нужно спать на карантине: совет специалиста
19.05.2020, 3:30, Разное
Врач-терапевт Елена Вартанян назвала оптимальную продолжительность сна на карантине. По словам специалиста, чтобы не навредить организму, человек должен спать не менее восьми часов.
Специалист также порекомендовала отказаться от курения и алкогольных напитков. В условиях дефицита активности следует уменьшить потребление соли и насыщенных жиров (колбасные изделия и сало) – это защитит от развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА ФАН.
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