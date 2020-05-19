“Винил себя в смерти Бодрова-младшего”: популярный музыкант высказался о Балабанове

19.05.2020, 3:30, Разное

Сегодня, 18 мая, седьмая годовщина смерти режиссера Алексея Балабанова. Откровенное интервью, посвященное кинодеятелю, дал фронтмен группы “АукцЫон”

Олег Гаркуша.

По словам музыканта, в последние годы режиссер часто думал о смерти. “Среди группы сложилось такое мнение, что он хотел уйти еще раньше, еще до съемок “Морфия” и “Кочегара”. Он винил себя в смерти Бодрова-младшего”, – сообщил Гаркуша.

За год до кончины Балабанов снял фильм “Я тоже хочу”. Одну из главных ролей в картине исполнил фронтмен “АукцЫона”. “На мой взгляд, это прощальный фильм и самый мягкий из творчества Алексея Балабанова”, – отметил музыкант.