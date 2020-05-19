 

Пластырь из водорослей заживляет кожу диабетикам

19.05.2020, 3:27, Новости дня

Ученые обнаружили, что сине-зеленые водоросли можно использовать в медицине.

Во время нового исследования выяснилось, что в водорослях содержатся уникальные компоненты, которые способны заживлять раны. Особую пользу эти вещества приносят людям с диабетом, у которых наблюдаются кожные повреждения.

По словам ученых, четверть людей с диабетом страдают от хронических язв и ран по причине плохого кровообращения и других осложнений. В некоторых случаях пациенту проводят ампутацию определенной части тела.

Китайские ученые создали пластырь для улучшения доставки кислорода. Пластырь, который наполнен живыми бактериями, крепится на рану. Во время шестидневного эксперимента обнаружилось, что раны, которые были обработаны бактериальным пластырем, сократились на 45%.



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