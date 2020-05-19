Сделано сенсационное открытие, которое касается времени

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19.05.2020, 3:27, Новости дня

Считается, что запуск времени произошел после Большого взрыва во время образования Вселенной. Согласно теории, путём сжатия материи образовалась сингулярность.

В 2018 году ученые выдвинули гипотезу о том, что время существовало и до Большого взрыва. Большой взрыв мог только изменить его до форматов, которые известны человечеству сейчас. Специалисты заявляют о пластичности времени, а также зависимости его течения от скорости движения.

По мнению экспертов, когда планета только зарождалась, продолжительность суток достигала трех часов. Новые исследования показывают, что на обработку поступающей информации мозг индивида затрачивает дополнительное время и немного отстает от реальности. Этот разрыв составляет 80 миллисекунд. В моменты стресса этот процесс замедляется еще сильнее.



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