Ученые рассказали, какая приправа может содержать свинец
19.05.2020, 3:27, Новости дня
Во время нового исследования специалисты захотели узнать, почему следы свинца часто находят в крови жителей Бангладеш. Обнаружилось, что виной этому является популярная приправа.
Специалисты выяснили, что в кровь свинец может попадать по причине употребления приправы под названием «карри». Эта приправа практически ежедневно употребляется жителями Бангладеш. По мнению экспертов, свинец может содержатся в куркуме, которая входит в состав популярной приправы.
Было установлено, что во время изготовления порошка куркумы в роли красителя используется хромат свинца, который и придает специи привлекательный яркий желтый оттенок. Стоит отметить, что свинец увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также вызывает задержку развития у детей.
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