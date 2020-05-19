Ученые рассказали, какая приправа может содержать свинец

19.05.2020, 3:27, Новости дня

Во время нового исследования специалисты захотели узнать, почему следы свинца часто находят в крови жителей Бангладеш. Обнаружилось, что виной этому является популярная приправа.

Специалисты выяснили, что в кровь свинец может попадать по причине употребления приправы под названием «карри». Эта приправа практически ежедневно употребляется жителями Бангладеш. По мнению экспертов, свинец может содержатся в куркуме, которая входит в состав популярной приправы.

Было установлено, что во время изготовления порошка куркумы в роли красителя используется хромат свинца, который и придает специи привлекательный яркий желтый оттенок. Стоит отметить, что свинец увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также вызывает задержку развития у детей.