 

Ученые рассказали, какая приправа может содержать свинец

19.05.2020, 3:27, Новости дня

Во время нового исследования специалисты захотели узнать, почему следы свинца часто находят в крови жителей Бангладеш. Обнаружилось, что виной этому является популярная приправа.

Специалисты выяснили, что в кровь свинец может попадать по причине употребления приправы под названием «карри». Эта приправа практически ежедневно употребляется жителями Бангладеш. По мнению экспертов, свинец может содержатся в куркуме, которая входит в состав популярной приправы.

Было установлено, что во время изготовления порошка куркумы в роли красителя используется хромат свинца, который и придает специи привлекательный яркий желтый оттенок. Стоит отметить, что свинец увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также вызывает задержку развития у детей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия

06.05 / Пригожин пообещал в рамках флешмоба спеть «День Победы» 9 мая вместе с Валерией

17.04 / Украинский нардеп Рудык заявил, что вылечился от коронавируса

03.04 / Русскоязычные жители Нью-Йорка не бросили россиян в беде

25.04 / Психолог советует не задумываться о конце пандемии

17.04 / Минсельхоз назвал условия остановки экспорта зерна

13.05 / Вопрос дня: Какие органы человека поражает COVID-19?

29.04 / Власти Москвы запретили до конца года отключать за долги свет, газ и воду

29.04 / У учредителя телеканала «Царьград» подтвердили коронавирус

16.04 / Вместо поддержки института семьи “слуги народа” его разрушают – глава центрального штаба “Национального корпуса” Жорин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска