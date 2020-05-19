Специалисты определили, что помогает рыбам чувствовать течение воды

19.05.2020, 3:27, Новости дня

Рыбы обладают уникальной способностью – они могут точно ощущать течения воды. Подобное чувство у рыб и земноводных достигает недоступной человеку точности.

По словам специалистов, такая способность необходима рыбам для выживания и эффективного плавания, также она позволяет избегать хищников, находить добычу и экономить энергию. Во время нового исследования ученые обнаружили у рыб нейронные контуры, которые связаны с регистрацией сигналов о токах воды.

Во время работы специалисты воспользовались новой техникой микроскопии, позволяющей регистрировать активность нервных клеток по флуоресцентному сигналу, который запускается в ответ на приток ионов кальция. Ученым удалось визуализировать работу нейронов молодых рыбок. Нейроны обнаружились в разных областях мозга рыбы, это позволило специалистам зарегистрировать их реакцию на течение и определить функциональные контуры, которые они формируют в мозге.