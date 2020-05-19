 

Мнение: О милосердии коронавируса к украинцам

19.05.2020, 3:20, Разное

Снова посмотрим на цифры заболеваемости CoVID-19. Интересно ведь, как у других, да? И ещё один неглупый немец недаром сказал, что всё познаётся в сравнении.

Значит, сравним, да?

Вот такая имеется табличка по свежим данным.

Интересно получается, что народы-братья сгруппировались по парам: русские с белорусами, украинцы – с поляками. То есть, #Украина по главным показателям коронавирусной эпидемии находится примерно на уровне цивилизованной Польши. И болеют там мало, и заражаются немного.

Теперь данные Института Хопкинса. По смертности в расчёте на 100 тыс. населения Украина также лучше России – 1,15 чел. против 1,82 чел. Хотя, справедливости ради, оба показателя низки по мировым меркам. Летальность среди украинцев заметно выше, чем у россиян – 2,8% против 0.9%/ Но ведь в отличие от Москвы, никто и не подозревает Киев в манипуляциях медицинской статистикой.

А если говорить, что выявляемость у соседей хуже, то ведь получится, что и летальность – с учётом незарегистрированных случаев – не так высока. Так что не стоило бы педалировать эту тему.

Но стоило бы вновь задуматься: почему же #коронавирус так милостив к Украине, а не к России?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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