 

Apple ответила на обвинения генпрокурора США

19.05.2020, 3:16, Новости дня

В Apple прокомментировали заявление генерального прокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания якобы сотрудничает с российскими и китайскими властями, передает Bloomberg со ссылкой на заявление IT-гиганта.

В компании заявили, что iPhone являются одинаковыми во всем мире, что пароли пользователей у нее не хранятся, а также что у нее нет возможности разблокировать защищенное устройство. В компании подчеркнули, что работают так, чтобы защиту ее системы невозможно было обойти.

«Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира», – передает РИА «Новости» заявление Apple.

«Лживые заявления в отношении нашей компании – это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», – сообщил IT-гигант.

Как утверждают в компании, Apple не верит в создание инструмента обхода защиты, который бы сделал каждое устройство уязвимым для тех, кто угрожает национальной безопасности и безопасности данных пользователей.

«Нет ничего такого, как инструмент для обхода защиты только для хороших ребят, и американский народ не должен выбирать между ослаблением шифрования и эффективным расследованием», – подчеркнули в компании.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Apple якобы сотрудничает с Россией и Китаем, которые, как утверждает американская сторона, будто бы пытаются организовать слежку за американцами.

Москва заявила, что США из-за антироссийских настроений начали атаковать собственный бизнес, это их плохо характеризует.

Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что республиканцы недолюбливают корпорации американского хайтека – Apple, Google и Facebook – за то, что те явно симпатизируют демократам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / ВОЗ отметила низкую смертность от коронавируса в России

01.04 / Guardian – из-за пандемии старейшему жителю земли вручили сертификат о рекорде «с безопасного расстояния»

31.03 / Эксперты выяснили, что влияет на процесс старения

30.03 / Цена на нефть WTI опустилась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

03.04 / Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 млн

22.04 / Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

20.04 / Врачи и волонтеры Владикавказа призвали жителей Осетии к здравому смыслу

08.05 / Китай завершил испытания прототипа нового космического корабля

06.05 / Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

26.03 / Land Rover откажется от дизельного мотора в пользу гибридов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска