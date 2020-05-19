Apple ответила на обвинения генпрокурора США

19.05.2020, 3:16, Новости дня

В Apple прокомментировали заявление генерального прокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания якобы сотрудничает с российскими и китайскими властями, передает Bloomberg со ссылкой на заявление IT-гиганта.

В компании заявили, что iPhone являются одинаковыми во всем мире, что пароли пользователей у нее не хранятся, а также что у нее нет возможности разблокировать защищенное устройство. В компании подчеркнули, что работают так, чтобы защиту ее системы невозможно было обойти.

«Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира», – передает РИА «Новости» заявление Apple.

«Лживые заявления в отношении нашей компании – это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», – сообщил IT-гигант.

Как утверждают в компании, Apple не верит в создание инструмента обхода защиты, который бы сделал каждое устройство уязвимым для тех, кто угрожает национальной безопасности и безопасности данных пользователей.

«Нет ничего такого, как инструмент для обхода защиты только для хороших ребят, и американский народ не должен выбирать между ослаблением шифрования и эффективным расследованием», – подчеркнули в компании.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Apple якобы сотрудничает с Россией и Китаем, которые, как утверждает американская сторона, будто бы пытаются организовать слежку за американцами.

Москва заявила, что США из-за антироссийских настроений начали атаковать собственный бизнес, это их плохо характеризует.

Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что республиканцы недолюбливают корпорации американского хайтека – Apple, Google и Facebook – за то, что те явно симпатизируют демократам.