Мнение: Последствия нефтяной войны

19.05.2020, 3:15, Разное

О последствиях нефтяной войны на фоне роста цен на нефть (в том числе и на российскую Urals).

Сокращение мирового спроса на топливо привело к тому, что число буровых вышек в США сократилось до исторического минимума, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Baker Hughes. По ее данным за последнюю неделю, количество вышек сократилось на 35, до 339. Это наименьший показатель с 1940 года, когда Baker Hughes начала публиковать соответствующую статистику.

Сокращение числа вышек коснулось в том числе Западного Техаса и восточной части штата Нью-Мексико, где ведется основная добыча нефти и газа в США. Там их количество уменьшилось до 175, что стало минимальным показателем с июля 2016 года.

С начала года число действующих буровых вышек в США снизилось на 52%. Перестало работать более 400 установок. Приостановка деятельности началась в середине марта, когда цены на нефть резко понизились после срыва договоренностей по сделке ОПЕК+. Аналитики предполагают, что в ближайшее время этот процесс продолжится. В компании Simmons Energy предполагают, что в следующем году в стране останется 215 буровых вышек и восстановление их работы будет происходить очень медленно. Для сравнения: в 2019 году в США работало 943 установки.

https://www.rbc.ru/economics/18/05/2020/5ec270b39a7947734cf4bc30?from=newsfeed

Как заявляют американские нефтянники https://www.naturalgasintel.com/articles/122014-dallas-fed-sees-q2-oil-natural-gas-capex-falling-35-on-weak-wti-price-storage-constraints, для нормализации ситуации им нужна цена в 46-52 доллара за баррель для обеспечения рентабельности. Общая ситуация на рынке нефти для американской нефтегазовой отрасли в отчете Федеральной Резервной Системы в Далласе названа разрушительной. Цена в 30 долларов и выше названа минимально необходимой для выживания отрасли.

При цене на нефть в 46 долларов и ниже, уже в этом году большинство американских нефтяных компаний сократят вложение в инфраструктуру и развитие минимум на 10-15%. В апреле общая нефтедобыча в США упала на 900 000 баррелей в сутки по сравнению с мартом. И это даже без обязательств по сделке ОПЕК+.

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Из-за резкого падения цен на нефть Саудовской Аравии, возможно, придётся сократить свои траты на закупку вооружений, пишет The Guardian. При этом, как напоминает издание, на протяжении десятилетий военные расходы укрепляли политическое влияние Эр-Рияда в мире.

Резкое падение цен на нефть может вынудить саудовцев обуздать свои расходы на вооружения, пишет The Guardian.

По прогнозам экспертов, Саудовской Аравии, возможно, придётся отказаться от новых контрактов на поставки оружия и отложить уже согласованные закупки вооружений, поскольку королевство погружается в финансовый кризис.

Ожидаемая задержка с заключением новых сделок в оружейной сфере может иметь долгосрочные политические последствия для страны, находящейся под властью наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который ведёт кровавую войну с соседним Йеменом.

Саудовская Аравия сталкивается с беспрецедентным дефицитом бюджета из-за обвала нефтяных рынков и глобальных экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, которая привела к снижению спроса на чёрное золото в обозримом будущем.

«Я не сомневаюсь: это конец эпохи. Эпоха, когда у Персидского залива были все эти деньги, закончилась», — заявил ветеран ЦРУ и старший научный сотрудник Брукингского института Брюс Ридел.

В прошлом году Эр-Рияд потратил на вооружение около $62 млрд, заняв пятое место в мире по военным расходам. Хотя эта цифра была ниже показателей 2018 года, она по-прежнему составляла около 8% ВВП Саудовской Аравии. Таким образом страна тратила на вооружения внушительную долю своих богатств — больше, чем США (3,4%), Китай (1,9%), Россия (3,9%) или Индия (2,4%), пишет издание со ссылкой на Стокгольмский институт исследования мира.

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=66%20&&%20id=93261 – цинк

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«Нефтяной спор» с Россией, непрекращающаяся война в Йемене, огромные выплаты, которые пришлось предоставить Дональду Трампу в счет поддержки «военных усилий» Вашингтона в Сирии,…плюс беспрецедентно низкие цены на нефть, а также моменты субъективного характера, среди которых ошибки лично наследного принца и фактически руководителя государства Мухаммеда Ибн Салмана, привели страну к очень печальному состоянию дел в экономике… Столь печальному, что в Эр-Рияде решили прибегнуть к так называемым «непопулярным» мерам и начать решать проблемы за счет народа, конкретнее — за счет налогоплательщиков. Правительство решилось на секвестр бюджета, а компенсировать потери будут путем увеличения налогов в 3 раза.

Информагентство REUTERS в данной связи сообщило, что Саудовская Аравия, пострадавшая от падения цен на нефть и кризиса на рынках энергоносителей, возникшего вследствие пандемии коронавируса, намеревается приостановить социальные выплаты и в три раза увеличить налог на добавленную стоимость. Государственное информагентство Саудовской Аравии также сообщило 11 мая о том, что социальные выплаты с начала июня будут приостановлены, а, кроме того, налог на добавленную стоимость будет увеличен с 5 до 15 %.

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Ранее министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан заявил: «по расчетам, пока не подойдет к концу второй квартал текущего года, судить о том, насколько сильно повлияла вспышки коронавирусной инфекции на экономику страны, и также оценить в полной мере все негативные от нее последствия, будет нельзя». И также заявил, что Эр-Рияд думает о дополнительных займах от международных организаций, с целью компенсировать сокращения от поступлений в бюджет. Из его слов следовало, что в этом году объемы займов будут большими, чем в предыдущем.

https://www.obzor.lt/news/n60219.html – цинк

Стоит отметить, что на фоне проблем с бюджетом, который сверстан с учетом цены 60 долларов за баррель, Саудовская Аравия через нового иракского премьер-министра зондируют почву https://parstoday.com/ru/news/middle_east-i113483 в Тегеране на предмет проведения переговоров о нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Как разоблачают катарцы, МБС лично заинтересован в этих переговорах, так как противостояние с Ираном пожирает слишком много ресурсов, а в текущих экономических условиях, эти расходы можно попытаться сократить за счет хотя бы временной дипломатической нормализации. Саудиты могут торговаться за счет своих позиций в Йемене, Ираке и Сирии, где Иран конечно может рассчитывать на выгодные уступки. С другой стороны США и Израиль наверняка будут давить на МБС, чтобы тот не покидал анти-иранскую коалицию. Так что переговоры не обязательно состоятся.

Ну и чтобы не казалось, что там все плохо, а у нас все хорошо.

"Роснефть" заморозила проект Солимойнс в Бразилии из-за сделки ОПЕК+.

Как сообщил ранее первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе телефонной конференции с аналитиками: "Если говорить о проектах, которые были заморожены на ранней стадии (из-за сделки ОПЕК+), это ВНХК, Солимойнс в Бразилии и другие".

В пресс-службе "Роснефти" пояснили, что проект Солимойнс "находится на ранней стадии геологоразведки". "В предыдущие годы был выполнен значительный объем поисково-разведочных работ, включающих в себя сейсморазведку 2D/3D, а также бурение четырех поисково-разведочных скважин", – рассказали в пресс-службе.

"В связи с актуализацией инвестиционной программы компании в рамках действующего соглашения ОПЕК+ принято решение оптимизировать работу по проекту", – заявили представители "Роснефти". Там также добавили, что компания "будет исполнять условия лицензионных соглашений".

Ранее исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что с учетом драматического состояния нефтяного рынка "Роснефти" придется оптимизировать часть капитальных затрат, планируется затраты в сумме 750 млрд руб. в 2020 году (950 млрд в 2019-м).

Компания в рамках сокращения капзатрат в числе основных направлений оптимизации указывает замедление новых проектов развития и высокорисковых долгосрочных проектов (включая проекты с партнерами), сокращение расходов на поддержание с выполнением требований промышленной безопасности и исключением экологических рисков, сдвиг краткосрочных наименее рентабельных проектов, повышение предельной нормы доходности по отдельным видам проектов.

https://www.interfax.ru/business/709194 – цинк

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Компания «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года. Согласно представленным результатам, выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом квартале cоставили 1,76 триллиона рублей (27,6 миллиарда долларов), говорится в сообщении НК.

По сравнению с четвертым кварталом 2019 снижение показателя составило 20,6 процента, что обусловлено падением мировых цен на нефть (-18,5 процента) из-за падения спроса в связи с эпидемией COVID-19 и негативными ожиданиями участников рынка в преддверии прекращения действия Соглашения ОПЕК+.

Выручка за первый квартал 2020 года сократилась на 15 процентов в годовом выражении преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-23,6 процента), что частично было скомпенсировано увеличением объемов реализации.

Свободный денежный поток в первом квартале 2020 года составил 219 миллиардов рублей (3,5 миллиарда долларов). Cнижение свободного денежного потока по отношению к четвертому кварталу 2019 года связано с уменьшением операционной прибыли и частично скомпенсировано снижением капитальных затрат.

По итогам первого квартала показатель EBITDA составил 309 миллиардов рублей (4,9 миллиарда долларов), сократившись на 36,7 процента в рублевом выражении по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Снижение в основном было обусловлено резким падением цен на нефть, отрицательным эффектом лага экспортных пошлин (-98 миллиардов рублей), негативным эффектом демпфера (-53 миллиарда рублей) в результате снижения экспортного паритета и установления премии на внутреннем рынке моторного топлива, что было частично нивелировано увеличением маржи переработки, ростом маржинальности розничной реализации, а также снижением административных расходов.

В отчетном квартале отрицательная чистая прибыль составила 156 миллиардов рублей (2 миллиарда долларов), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 миллиардов рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8 процента квартал к кварталу).

По итогам первого квартала капитальные вложения составили 185 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов), сократившись на 15,9 процента по отношению к четвертому кварталу 2019 года под влиянием сезонных факторов.

https://lenta.ru/news/2020/05/15/finrez/ – цинк

В общем, как и говорилось после заключения сделки ОПЕК+, урон в нефтяной войне понесли все участники (несмотря на крики про сливы, перемоги и капитуляции). Сейчас, когда мы видим некоторые последствия нефтяной войны, нетрудно заметить, что по Саудовской Аравии эта нефтяная война ударила сильнее всего (причем последствия для нее могут быть не только экономические, но и политические – в особенности, если ей придется пойти на уступки аятоллам), хотя очевидно, что серьезный урон понесла и "Роснефть" и американская нефтяная индустрия (вопрос в том, насколько затянется текущий спад).

С учетом коронавируса и новой сделки ОПЕК+, к которой присоединились США, можно согласиться с утверждением Ридела, что условная "эпоха" завершилась в марте-апреле и возврата к прежним временам не будет, хотя как представляется, Саудовская Аравия не отказалась бы вернуться к дорогой нефти, а США к прежнему кол-ву нефтяных вышек, которые делали их крупнейшим производителем нефти в мире. Россия же, с учетом отката цены на нефть, пока что потеряла лишь деньги + наверняка нефтяная война скажется на темпах развития нефтяной отрасли, в особенности если сокращение расходов на капитальные затраты будет иметь длительный характер.