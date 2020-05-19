Личное: Свадьбы не будет

19.05.2020, 3:09, Разное

На днях Наталья Водянова ударилась в объяснения по поводу переноса своей свадьбы с Антуаном Арно. Мне эти объяснения показались довольно жалкими.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую Наталью:

Все примерки отложились, свадебное платье уже должно было быть готово, потому что свадьба планировалась через месяц. И если бы все шло так, как шло, то я бы уже примеряла свадебное платье. Мы перенесли торжество ровно на год, потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали. Для меня это не проблема. Антуан говорил: “Может, осенью?”. Но я: “Нет-нет, мы ждем лета спокойно”. Надеюсь, что к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в обычный ритм.

Водянова отвечает, кто стал инициатором переноса свадьбы (она сама же!), хотя её об этом никто, собственно, и не спрашивал. Наталья глупо оправдывается в неубедительной попытке сохранить лицо.



Вот вы верите в то, что наша Наташка, которая 10 лет высиживала предложение руки и сердца от миллиардера-мажора, родив ему вне брака двух детей, сама перенесла свадьбу на год? И не просто перенесла, а ещё и отвергла предложение жениха пожениться побыстрее.

Чушь собачья!

Наши девки, выросшие в подворотне, так себя не ведут.

Дело было иначе: причина переноса свадьбы — родители жениха. Они не хотят видеть Водянову частью своей семьи.



Бернар Арно с женой. Фото: Соцсети

Прошлое у Натальи — сомнительное, и никакие благотворительные фонды с подозрительной, на мой взгляд, деятельностью, такое прошлое ластиком не сотрут.

Коронавирус — всего лишь удобный повод интеллигентно слить бракосочетение, которое, в принципе, никто не собирался и совершать.

Тем более, Наташка уже стала старой, и её десневая улыбка превратилась из пикантной изюминки в противный оскал.

Свадьбы не будет. Попытка Водяновой оправдаться не удалась.

Согласны? Почему?