 

Министр Котяков: Семьи с детьми могут получить более 100 тыс. рублей поддержки

19.05.2020, 3:08, Новости дня

С учетом всех введенных в РФ мер поддержки семья с двумя детьми суммарно может получить более 100 тыс. рублей в течение трех месяцев, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в программе «Познер» на Первом канале.

Он сообщил, что такой объем поддержки семья может получить в течение трех месяцев, если сложить все пособия и выплаты.

Министр привел в пример среднестатистическую семью из четырех человек: отца, который потерял работу, матери, которая находится в декретном отпуске, а также двоих детей, младшему из которых два года, а старшему – семь лет.

«С учетом того, что ребенок двух лет, семья будет получать по 5 тыс. рублей на ребенка, с учетом того, что второй ребенок у нас в диапазоне от трех до 16 лет, эта семья получит единовременную выплату 10 тыс. рублей, с учетом того, что папа потерял работу, он сможет зарегистрироваться в центре занятости, пособие будет ему назначено <…> 12 тыс. 130 [рублей]. Плюс на каждого ребенка еще по 3 тыс. рублей – [в сумме] 6 тыс., получается 18 тыс. 130 [рублей]. Плюс ко всему с 1 июня семьям, имеющим детей от трех до семи лет, то есть на ребенка, который старший, семья получит также с 1 января 33 тыс. рублей дополнительно и потом ежемесячно по 5 тыс. 500 [рублей] в среднем по Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на совещании 11 мая перечислил новые меры поддержки для семей с детьми. В частности, с 1 июня таким семьям будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как получить выплаты на детей до трех и до 16 лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / В Киеве за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

30.03 / Футболист Шевченко: Я пережил чернобыльскую трагедию. Это очень похоже на то, что происходит сейчас

15.05 / Профессор МГУ сообщил об уходе после статьи о домогательствах в вузе

02.04 / Лероса хотели вызвать на допрос по делу о видео с братом Ермака

28.03 / За сутки число зараженных COVID-19 в мире выросло более чем на 62 тыс. человек

09.04 / Эксперт: Для заключения сделки в рамках ОПЕК+ необходимо урегулировать много противоречий

06.04 / Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на СФ

08.05 / El Periódico – через 75 лет после окончания Второй мировой мир изменился — и не в лучшую сторону

29.03 / Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

08.04 / В мире: Мир после пандемии будут менять по предложениям Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска