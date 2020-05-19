 

51% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении – опрос

19.05.2020, 3:00, Новости дня

51% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа “Рейтинг”. 

32% опрошенных определили вектор движения Украины как правильный. 17% затруднились с ответом. 

Более положительно ситуацию оценивают жители запада страны, молодые и обеспеченные респонденты. Более отрицательно – жители юга.

Инфографика: ratinggroup.ua

Сторонники президента Владимира Зеленского и партии “Слуга народа”, а также избиратели партии “Голос” наиболее оптимистично характеризуют ситуацию в стране, наиболее критично – сторонники народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, бывшего вице-премьера Юрия Бойко и пятого президента, лидера партии “Европейская солидарность” Петра Порошенко, а также Партии Шария, “Оппозиционной платформы – За жизнь” и “Европейской солидарности”. 

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическая группа “Рейтинг” проводила опрос 12–13 мая. Было опрошено 3000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

В феврале Центр Разумкова проводил подобный опрос. Тогда 53% опрошенных считали, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, у 25% было противоположное мнение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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