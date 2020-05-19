Гиркин об убитых по его приказу украинцах: Я не считал. Но именно казнено было четверо. Ну еще, может, столько же примерно

19.05.2020, 3:00, Новости дня

Один из бывших главарей боевиков “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что ему “пришлось” создать на Донбассе военный трибунал и что он не снимает с себя ответственности за убийства.

“Я нисколько не сомневаюсь в том, что если попаду в руки врага – а для меня Международный уголовный суд в Гааге, поскольку он полностью поддерживает вашу украинскую сторону, является, естественно, вражеским учреждением – полностью повесит и все то, что я сделал, и все то, что я не сделал. В этом я нисколько не сомневаюсь. Более того, я не снимаю с себя ответственности за подписанные и за отданные приказы на уничтожение врага. Приказы были подписаны согласно моему понимаю ситуации. Я понимал, что бессудные расстрелы более недопустимы, раз устанавливается власть и организовывается регулярная война, поэтому из имеющихся у меня в распоряжении кадров – очень скудных с точки зрения как образования, так и общих качеств – мне пришлось слепить военный трибунал и лично взять на нем председательство. Я об этом не жалею”, – сказал бывший боевик.

На вопрос журналиста, сколько граждан Украины по его приказу было расстреляно в Славянске, Гиркин ответил, что не помнит точно.

“Мне сложно ответить на данный вопрос, я не считал. Но именно казнено было четверо. Ну еще, может, столько же примерно. Может быть, чуть больше. Я расстрелял одного убийцу, который в пьяном виде убил одного и ранил двух ополченцев, перед этим покинув позиции с оружием в руках”, – рассказал он.

Гордон спросил, куда именно он стрелял, когда убивал человека, – в голову или в грудь.

“Я не буду отвечать на данный вопрос, он вас не должен интересовать. Я могу выстрелить в любое место. Я достаточно квалифицирован, чтобы стрелять куда угодно”, – ответил Гиркин.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Гиркин родился в 1970 году в Москве. В 1992 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, но по специальности не работал. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания “Сноб”, Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). Служба безопасности Украины утверждала, что Гиркин служил в Главном разведывательном управлении Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, но сам Гиркин эту информацию опровергал. После отставки руководил службой безопасности фонда Marshall Capital, который принадлежит российскому бизнесмену Константину Малофееву (в Украине Малофеева подозревают в финансировании боевиков “ДНР” и ЛНР”, он объявлен в розыск).

До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз легально пересек ее границу 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. В 2015 году российская “Новая газета” опубликовала электронную переписку, предположительно, принадлежащую Гиркину. В письме неизвестному адресату от 31 марта 2014 года он написал, что “практически ничего теперь не может в Крыму” и что его рассматривают “в качестве опасного сумасшедшего”.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя “министром обороны ДНР”. В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.