Вашингтон, Москва и «вентиляторная дипломатия»

19.05.2020, 2:55, Новости дня

Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Аппараты будут доставляться военной авиацией, начиная со следующей недели, чтобы помочь России в борьбе с пандемией коронавируса.

Согласно правительственным документам, оказавшимся в распоряжении «Голоса Америки», первые аппараты ИВЛ, произведенные в Калифорнии, будут готовы к отправке в Москву в среду. Еще 150 аппаратов направят в Россию 26 мая. Правительство США оплатило 100 процентов стоимости аппаратов, пускового оборудования и расходов на транспортировку – в общей сложности, затраты составили 4,7 миллионов долларов.

Как заявил в интервью газете Washington Examiner госсекретарь Майк Помпео, помимо аппаратов ИВЛ, в Россию также будут направлены тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Первый самолет с грузом ожидается в среду, 20 мая. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заметил по этому поводу, что с российской стороны «такая возможность была встречена с признательностью».

Министр также напомнил, что Россия ранее направила в США транспортный самолет с 45 аппаратами ИВЛ, респираторами и медицинскими масками. По его словам, все эти средства используются для лечения больных.

Тем временем Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям сообщило об отказе от использования поставленных российских аппаратов «Авента-М». Этому решению предшествовала информация о приведших к человеческим жертвам пожарах в Москве и Санкт-Петербурге, причиной которых могли быть неисправности в ИВЛ. Ранее сообщалось, что Россия выставила США счет почти на 660 тысяч долларов за «гуманитарную помощь».

Все упомянутое оборудование и материалы в Россию доставят американские военные самолеты. При этом в администрации президента США подчеркнули, что груз предназначен для граждан РФ, и это решение не является сигналом какого-либо партнерства с российскими военными.

Директор Института США и Канады, профессор Валерий Гарбузов назвал поставку американской гуманитарной помощи ответным ходом со стороны администрации США и жестом доброй воли. Вместе с тем он признался, что не расценивает этот шаг как признак грядущих положительных изменений в российско-американских отношениях.

«Не думаю, что один или два самолета с гуманитарной помощью могут развернуть проводимую Вашингтоном политику сдерживания (по отношению к России) в другую сторону, – добавил профессор в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Необходимо скорректировать линии поведения во внешнеполитической сфере, а этого-то как раз и не наблюдается».

Кроме того, Валерий Гарбузов полагает, что в контексте грядущих президентских выборов в США не стоит особенно уповать на серьезные сдвиги в отношениях двух стран: «Понятно, что кампания Трампа из-за коронавируса пошла несколько по-другому руслу. Но все равно для президента и его команды вряд ли сейчас целесообразны какие-то знаковые положительные сигналы в адрес России».

Так что это – чисто гуманитарная акция, за которой, скорее всего, продолжения не последует, констатировал американист. «Но я сторонник того, чтобы в связи с коронавирусом произвести перетряску отношений, – уточнил он. – Сегодня необходимо осознать, что (в мире) произошла смена в иерархии глобальных вызовов и угроз. Те, к которым все готовились, как оказалось, не стали самыми опасными. На первый план вышли те угрозы, о которых раньше и не подозревали. Думаю, если руководство обеих стран поймет, что нужно менять систему ценностей в области национальной и международной безопасности, тогда может быть налажено и сотрудничество».

Как представляется директору Института США и Канады, если Москва и Вашингтон выйдут из пандемии, ничего не предприняв для нормализации отношений, то все продолжит крутится «по тому же кругу, что и раньше».

Главный научный сотрудник Института Европы, востоковед Александр Шумилин согласен, что американская гуманитарная помощь может послужить толчком к прологу к улучшению отношений между двумя столицами. Но для этого, по его мнению, нужна политическая воля с обеих сторон.

«Ситуация остается напряженной, и все накопившиеся объективные проблемы только обостряются, – говорит он в комментарии «Голосу Америки». – Никаких тенденций к снижению градуса напряженности нет. А коронавирус – тут палка о двух концах. Он может либо обострять противоречия еще больше, как в случае с Китаем, либо сглаживать их».

В то же время, если у российского МИДа возникнет желание представить этот жест США как повод для налаживания диалога и развития его в позитивном ключе, то они так и поступят, считает эксперт: «Тем более, что повод достаточно убедительный. В том числе требуется сгладить и тот негатив, который проявился в результате поставок (Россией) некачественного оборудования в США, да еще и на коммерческой основе».

Мы видим, что в Кремле вначале принимаются политические решения, а потом под них подверстывается объективная реальность, заключил Александр Шумилин.