Марко Рубио временно возглавит комитет Сената по разведке

19.05.2020, 2:55, Новости дня

Сенатор-республиканец Марко Рубио, острый критик Китая и Кубы, назначен в понедельник председателем влиятельного сенатского Комитета по разведке. Против предыдущего главы Комитета Ричард Берра проводится расследование об инсайдерской торговлей.

«Сенатор от Флориды – талантливый и опытный лидер Сената с опытом работы в сфере международных отношений и национальной безопасности», – заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, объявив о временном назначении.

«Что касается вопросов от Китая и России до Ирана и Северной Кореи, тирании и беспорядков в нашем полушарии, сенатор Рубио занимался этим делами годами».

48-летний Рубио является сенатором с 2011 года и был кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2016 году.

Назначение делает его членом элитной группы амриканских законодателей, известной как «Группа восьми», которые регулярно получают секретные брифинги об угрозах США и других вопросах, связанных с разведкой.

Рубио заменит своего однопартийца Ричарда Берра, который временно ушел с поста председателя Комитета в прошлый четверг после того, как ФБР конфисковало его мобильный телефон в ходе расследования о предполагаемой инсайдерской торговли акциями, связанной с пандемией коронавируса.

Напомним, что Агенты ФБР конфисковали телефон Берра у него дома в окрестностях Вашингтона в среду, спустя три месяца после того, как он продал ряд акций по цене от 628 000 до 1,72 миллиона долларов в рамках 33 транзакций.

За день до того, как Берр продал акции 13 февраля, индекс Dow Jones Industrial Average закрылся рекордно высоким показателем 29 551,42 пункта, а 20 февраля цены на акции начали падать в связи с опасениями, что пандемия коронавируса нанесет серьезный удар по мировой экономике.

Берр, будучи главой Комитета по разведке, получал ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом. По словам газеты Washington Post, у сенатора был доступ к засекреченным докладам разведки, которые предупреждали о катастрофических последствиях пандемии.

Издание ProPublica сообщило, что зять Берра Джеральд Фаут, являющийся членом Национального совета по посредничеству, 13 февраля также продал акции по цене от 97 000 до 280 000 долларов.

Берр настаивает, что действовал не на основании информации, полученной в качестве сенатора. Его адвокат Элис Фишер заявляет, что ее клиент «участвовал в биржевой торговле на основании общедоступной информации и не координировал принятое 13 февраля решение с господином Фаутом».

Американское законодательство запрещает членам Конгресса использовать информацию, полученную ими в качестве госслужащих, в целях получения личной выгоды при торговле на бирже.

Соответствующий закон был принят в 2012 году при экс-президенте Бараке Обаме. Сенат одобрил его 93 голосами против 3. Берр был в числе сенаторов, голосовавших против.