Коронавирус унес жизнь младенца в Саратовской области

19.05.2020, 2:40, Новости дня

В Саратовской области умер от пневмонии шестимесячный ребенок. Вице-губернатор региона Александр Стрелюхин подчеркнул, что обстоятельства смерти ребенка требуют отдельного расследования. Ранее тест на коронавирус у младенца дал положительный результат.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились уже около 4,5 миллиона человек, свыше 305 заболевших скончались. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ к настоящему моменту зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722, передает ТАСС.