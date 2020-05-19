Предприимчивая жительница Воронежа нагрела руки на волонтерском движении

19.05.2020, 2:40, Новости дня

Сахар и конфеты по цене ниже средней. А также сыр и колбаса хорошего качества — значительно дешевле, чем в магазинах. Плюс — фото. Такие объявления в закрытом чате могли увидеть обитатели одного из воронежских жилых комплексов. Которым было предложено купить целую продуктовую корзину за очень умеренную сумму.

Первая мысль — акция какой-нибудь сети супермаркетов: скидки на самые востребованные товары, как это часто бывает. Однако нюанс тут в том, что устроил аттракцион неслыханной щедрости не бренд, а частное лицо. Двадцатидвухлетняя участница всё той же соседской переписки.

С аудиторией, надо сказать, не прогадала. Желающих затариться дешёвой провизией, судя по сообщениям местных СМИ, нашлось немало. А вот о происхождении продуктов, которые отдавали чуть ли не даром, обрадованные возможностью сэкономить покупатели, очевидно, предпочли особо не задумываться.

И очень зря — потому что невольно поучаствовали в очень некрасивой и неприятной истории.

"Все по 50, а тушенка закончилась" – сообщение от предприимчивой дамы, которая, по сути, украла продуктовые наборы и начала их продавать. При заказе от 500 рублей – продукты обещалась даже в квартиру доставить. Покупателей, чтобы далеко не ходить, искала в своем же доме.

С бизнес-планом девушка решила не заморачиваться. На собственной машине приехала в офис партии, предложила развозить продукты. А там добровольцам рады, ведь поток заявок с просьбами о помощи не иссякает.

"Работают 611 волонтеров, ребята из разных организаций – "Волонтеры Победы", МГЕР, НКО. На горячую линию поступает около 150 заявок в день. За период работы было около 10 тысяч заявок, отработали. В процессе работы мы поняли, что нужны дополнительные силы, в доставке продуктов, потому что объем был колоссальный", — поясняет Наталья Скрипникова, член регионального политсовета партии "Единая Россия", Воронеж.

Через три дня девушка пропадает, прихватив с собой с десяток наборов. Активисты к своему ужасу обнаруживают, что миловидная особа ушла торговать. На звонки при этом несколько дней не отвечала.

"Сначала начала все отрицать, мол, не продает. Но когда предъявили скрины, в пабликах сделанные, поняла, что тут надо признаваться. В итоге она на следующий день приехала, извинилась и вернула пакеты, но там не хватало тех наборов, которые давались ей по списку", — рассказал Андрей Блонский, координатор направления волонтерского центра "Единой России", Воронеж.

Семь уже успела, видимо, продать. Выручить могла, по некоторым оценкам, примерно двадцать тысяч. Телефон отключила. Из социальных сетей удалилась. Оставив после себя шлейф заголовков в СМИ, как волонтер торгует помощью благотворителей.

"Не могу ее отнести к волонтерами. Это случайно прибившийся человек, с какими целями – понять сложно. Но что возмутило меня – это попытка через вот этот случай бросить тень и очернить работу десятков тысяч людей, которые по зову сердца отправились помогать тем, кому сейчас сложнее всего", — сообщил Евгений Ревенко, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", ответственный секретарь комиссии партии по этике.

Под эгидой партии по всей стране уже больше двух месяцев работают около ста тысяч добровольцев. И поступком девушки, которая захотела нажиться за счет усилий волонтеров, уже заинтересовалась полиция.

"Заявлений не поступало, но в настоящее время назначено проведение проверки по сообщения в СМИ о противоправных действиях", — заявил Наталья Куликова, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области.

Перед самоустранением из социальных сетей, девушка в одном из местных пабликов сухо извинилась за свое продуктовое дельце перед жителями Воронежа. На этом ограничилась, денег никаких не вернула. Но добровольцы уже доставили продукты тем семьям, у которых эта смекалистая девица их забрала.