 

В РФ резко снизилось число пробовавших алкоголь и сигареты школьников

19.05.2020, 2:30, Новости дня

С 2014 года в РФ существенно снизилось число школьников, которые хотя бы раз пробовали курить или выпивали алкоголь, свидетельствует исследование, результаты которого представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В докладе «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» содержатся данные о тенденциях состояния здоровья мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет, их физической активности, пищевых и вредных привычках, благополучии, социальной среде и поведении в отношении здоровья.

«Процент [российских] школьников, сообщающих о том, что они употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, существенно снизился во всех трех возрастных группах. Так, среди 15-летних он снизился с 41% до 30% среди мальчиков и с 44% до 29% среди девочек», – передает ТАСС содержание доклада.

Уточняется, что средний показатель HBSC в этой возрастной группе составляет 60% среди мальчиков и 59% среди девочек.

Уменьшилось и количество школьников, которые хотя бы раз в жизни пробовали сигареты. В группе респондентов в возрасте 15 лет он снизился с 40% до 24% среди мальчиков и с 31% до 18% среди девочек. Средний показатель по странам, участвующим в опросе, среди мальчиков составляет 29%, среди девочек – 27%. Авторы исследования указывают, что показатель по РФ снизился с 2013-2014 года.

Международное исследование проводится в течение 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее к настоящему времени анкетирование было проведено в 2017-2018 годах, в нем приняли участие более 220 тыс. подростков из 45 стран, в том числе 4281 респондент из России.

В октябре прошлого года Вероника Скворцова, занимавшая на тот момент пост главы Минздрава, заявляла, что оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год. Она сообщала также, что с 2006 года количество потребляемого в РФ алкоголя на душу населения снизилось более чем на 40%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

26.04 / Британию предупредили об угрозе смерти 100 тыс. человек из-за коронавируса

13.05 / Раскрыты доходы попросившей «вертолетные деньги» коммунистки с Алтая

11.04 / Главврач Коммунарки вышел на прямую связь с концертом «Мы вместе» на «России 1»

27.03 / США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом

08.05 / В России число заболевших COVID-19 приблизилось к отметке в 188 тысяч человек

16.05 / Московские врачи начали изучение влияния COVID на органы человека

27.04 / В Омской области пообещали соблюсти графики ремонта дорог в рамках нацпроекта

17.05 / Светофорные шкафы в Москве решили украсить граффити

30.04 / В администрации США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска