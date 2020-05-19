“Быстрицкая хотела с ним быть”: дочь Бондарчука и Макаровой вспомнила развод родителей

19.05.2020, 2:16, Разное

Женщина отметила, что отец в первую очередь ценил в матери артистичность. Именно благодаря уговорам возлюбленной режиссер решил не бросать ВГИК. “У них началась любовь, которая длилась несколько лет”, – заявила Бондарчук.

При этом артистка добавила, что папа всегда пользовался спросом у женщин. В целом в послевоенное время многие буквально охотились за мужчинами, а уж такие талантливые и обаятельные, как Сергей, всегда были в центре внимания.

Естественно, устоять было сложно. “Он был красавец. Поговаривают, даже Быстрицкая хотела с ним быть”, – рассказала Наталья в эфире шоу “Судьба человека”.

Счастливый брак Макаровой и Бондарчука развалился спустя десять лет. Мужчина влюбился в актрису Ирину Скобцеву, однако уверял друзей, что не оставит жену и дочь. Правда, если супруга первой озвучит решение о разводе, противиться не станет.

В итоге Инна Макарова не захотела мириться с тем, что муж не принадлежит ей одной, и предложила расстаться. Всю жизнь актриса не упускала момента, чтобы уколоть соперницу. Она часто говорила прессе, что Бондарчук третью жену никогда не любил. Наталья в эфире программы “Судьба человека” отметила, что всегда просила мать быть деликатнее в высказываниях, так как хотела общаться со сводными братом и сестрой – Федором и Еленой.

Старшая дочь режиссера заявила, что родительница даже не пошла на похороны отца в 1994 году. По воспоминаниям женщины, на Ирину Скобцеву на кладбище было жалко смотреть.

“Она чуть в могилу не бросилась”, – заявила актриса.