 

“Быстрицкая хотела с ним быть”: дочь Бондарчука и Макаровой вспомнила развод родителей

19.05.2020, 2:16, Разное

Женщина отметила, что отец в первую очередь ценил в матери артистичность. Именно благодаря уговорам возлюбленной режиссер решил не бросать ВГИК. “У них началась любовь, которая длилась несколько лет”, – заявила Бондарчук.

При этом артистка добавила, что папа всегда пользовался спросом у женщин. В целом в послевоенное время многие буквально охотились за мужчинами, а уж такие талантливые и обаятельные, как Сергей, всегда были в центре внимания.

Естественно, устоять было сложно. “Он был красавец. Поговаривают, даже Быстрицкая хотела с ним быть”, – рассказала Наталья в эфире шоу “Судьба человека”.

Счастливый брак Макаровой и Бондарчука развалился спустя десять лет. Мужчина влюбился в актрису Ирину Скобцеву, однако уверял друзей, что не оставит жену и дочь. Правда, если супруга первой озвучит решение о разводе, противиться не станет.

В итоге Инна Макарова не захотела мириться с тем, что муж не принадлежит ей одной, и предложила расстаться. Всю жизнь актриса не упускала момента, чтобы уколоть соперницу. Она часто говорила прессе, что Бондарчук третью жену никогда не любил. Наталья в эфире программы “Судьба человека” отметила, что всегда просила мать быть деликатнее в высказываниях, так как хотела общаться со сводными братом и сестрой – Федором и Еленой.

Старшая дочь режиссера заявила, что родительница даже не пошла на похороны отца в 1994 году. По воспоминаниям женщины, на Ирину Скобцеву на кладбище было жалко смотреть.

“Она чуть в могилу не бросилась”, – заявила актриса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Сталинская Народная Республика

18.05 / Мнение: Ещё раз подчёркиваем – 1488 кустарников планируется высадить на территории Ульяновска

16.04 / Мнение: Цензура?

11.04 / Умный дозатор Xiaomi за 211$ нагревает воду за 1 секунду

08.04 / Архип Глушко и Мария Слугина снялись в романтической фотосессии после воссоединения

28.03 / Суд ликвидировал Совет тейпов ингушского народа

22.04 / “Это не тело – это дар свыше”: Брежнева поразила россиян откровенными снимками

25.04 / Мнение: Письмо: “Поддержал мой моральный дух”

26.03 / Людмила Нарусова (сенатор и мать Ксении Собчак) госпитализировали с подозрением на коронавирус

27.03 / Мнение: Подготовка войск РХБЗ к противодействию эпидемии.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска